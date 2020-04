Nicolás Brussino: 'No estaría bien que no terminase la competición'

Zaragoza (España), 20 abr (EFE).- El internacional argentino Nicolás Brussino, jugador del Casademont Zaragoza de la liga española de baloncesto, señaló que 'no estaría bien que no terminase la competición' debido a la COVID-19.

'Es una gran temporada la que veníamos haciendo y en la que nos sentimos bien juntos, disfrutando, por eso queremos seguir demostrando lo que hicimos estos meses', señaló en declaraciones a la página web del club zaragozano.

El jugador sudamericano cree que el regreso a la competición será 'un momento único' después de tanto tiempo separados, porque el deseo de todos es 'jugar'.

Cuando se interrumpió la competición debido a la pandemia, el Casademont Zaragoza era tercero en la clasificación de liga, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid. Los clubes españoles mantendrán este lunes una reunión para decidir cómo se resuelve esta temporada.

Desde su confinamiento en la capital aragonesa el alero explicó que al inicio de esta situación las cosas no fueron fáciles y que le costó adaptarse a las circunstancias.

'Al principio costó un poco pero me fui acostumbrando y ahora lo llevo bastante bien', aseguró el subcampeón mundial.

El internacional albiceleste explicó cómo se ha acostumbrado a una serie de rutinas como el entrenamiento diario, aprender a cocinar algo más elaborado de lo habitual, realizar videollamadas, ver series de televisión y escuchar música que le ayudan a hacer más llevadero el encierro en casa.

A ellas se añade otra a la que no falta, los aplausos en el balcón de su domicilio a las ocho de la tarde para todos aquellos colectivos que están salvaguardando la salud de la mayoría poniendo en riesgo la suya propia: 'Es una muestra de apoyo y ánimo para que sigan luchando contra el virus'.

La incertidumbre de la situación actual hace que los 10.000 kilómetros de distancia con su familia, en su Cañada de Gómez natal, parezcan haber aumentado 'un poco más ahora que hay mucho tiempo libre'.

'Uno quiere estar con los suyos y la distancia no lo permite, aunque las videollamadas y los mensajes hacen que no se note tanto. Es una situación difícil y hay que esperar, no queda otra', lamentó.EFE