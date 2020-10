Nikolic: 'Me gusta el estilo de Simeone'

Moscú, 1 oct (EFE).- El serbio Marko Nikolic, técnico del Lokomotiv Moscú, aseguró este jueves tras el sorteo de la Liga de Campeones que le gusta el estilo del argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

'El Atlético ya coincidió en el mismo grupo con el Lokomotiv. Me gusta el estilo de Simeone y cómo elige a sus jugadores', dijo Nikolic, según el diario 'Sport-Express'.

El equipo madrileño se enfrentó la pasada temporada al conjunto de los Ferrocarriles de Rusia en la fase de grupos de la máxima competición continental con victoria a domicilio (0-2) y en Madrid (2-0).

Además, en marzo de 2018 el Atlético eliminó al Lokomotiv en los octavos de final de la Liga Europa con un 3-0 en la capital española y un contundente 1-5 en Rusia.

Nikolic se mostró 'encantado' de jugar también contra el Bayern Múnich, el campeón de Europa, y el Salzburgo, un equipo con el que dijo estar familiarizado.

'Iremos partido a partido. En la Liga de Campeones no hay grupos fáciles. Cada grupo es difícil. No puedo decir que esté contento o no. Estamos entre los 32 mejores equipo de Europa. Creo en nuestro equipo', señaló.

El serbio comentó que su deber es representar con dignidad al fútbol ruso, causar una 'buena impresión' y 'arrancarle puntos a todos los equipos' del grupo A.

El Lokomotiv, que vendió recientemente a su mejor jugador, Alexéi Miranchuk (Atalanta), lleva varios años disputando la 'Champions', pero nunca ha podido superar la fase de grupos.

Actualmente, tras su victoria en casa del CSKA Moscú (0-1) con gol de Smólov, es sexto en la liga rusa a cinco puntos del líder, el Zenit. EFE