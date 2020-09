Niña del Cabo invita a la reflexión sobre el mundo con su disco 'Bogomila'

Inés Amarelo

México, 9 sep (EFE).- La Niña de Cabo, cantautora española afincada en México, invita a la reflexión sobre el mundo en su disco 'Bogomila' que, aunque fue escrito antes de la pandemia mundial de coronavirus, su mensaje puede llegar a muchas personas en esta etapa de cambios y reflexión, explicó en entrevista con Efe.

'Este disco es un poco plantearte en el sistema en el que vivimos de alguna forma, igual sirve para que la gente se lo plantee más todavía. No se puede seguir viviendo así, ¿cómo vamos a vivir ahora? Sobre todo con miedo...', expresó la artista.

El trabajo, publicado este miércoles, tiene su base teórica en un libro de Silvia Federici llamado 'El Calibán y la bruja', que habla de la transición del feudalismo al capitalismo.

Bogomila, además, es una evolución de Matajari Maldonado (el personaje del disco anterior), que se da cuenta del sistema en el que vive y empieza a ser consciente del pasado.

Y eso es algo que muchas personas están teniendo en mente durante la cuarentena, que está trayendo modificaciones en el modo de vida de muchas gente, además del tiempo para la reflexión para muchos.

La propia Niña del Cabo escucha este disco ahora, después de más de seis meses de confinamiento en México, y aunque las canciones no podían haber adivinado la situación actual, comprende que tal vez puedan percibirse muchos significados diversos en sus letras.

'Yo cuando compongo y creo concepto es una cosa muy personal, pero no puedo pretender que la gente lo reciba como yo lo hice. Lo bonito es que cada uno lo lea como le apetezca, si no es coartar. Si escuchas 'Libre' puede ser de todo, la escuchaba y parece que hablo de que la gente salga a la calle sin cubrebocas', bromeó.

A pesar de la complicada situación que atraviesa el mundo de la cultura, La Niña del Cabo se siente emocionada por haber publicado un nuevo trabajo cuyo proceso hasta estar terminado -antes de la cuarentena- fue muy bonito.

Sin embargo, no tener conciertos programados le resulta muy extraño y menciona a sus compañeros de profesión y amigos españoles -que pudieron hacer algunos 'shows'- para explicar las ganas que tiene de volver a pisar un escenario para compartir 'Bogomila'.

'Como no tengo conciertos a la vista, lógicamente, pues es todo muy raro, estamos en un periodo de transición muy extraño hacia algo que no se lo que es', añadió.

Sin embargo, aunque La Niña del Cabo está percibiendo este periodo de extrañeza de manera muy fuerte, se preocupó desde el principio de cuidarse, de mimarse y de hacer algo que le apeteciese, como está siendo estudiar más armonía.

'Creo que a mí me ha ayudado (la cuarentena) a ponerme las pilas para cambios que quería hacer desde hace tiempo pero no me atrevía. (...) Estoy intentando mimarme mucho, calmarme mucho y controlar mucho mis emociones, porque si no me voy para abajo', especificó.

Y es que La Niña del Cabo necesita estar en constante movimiento, algo que ha dejado al pensamiento en la cuarentena fortaleciendo la idea de que hay muchas maneras de moverse. EFE