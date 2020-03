Nintendo anuncia por sorpresa fecha y lanzamientos de juegos Switch para 2020

Madrid, 26 mar (EFE).- Nintendo ha anunciado este jueves, a través de Youtube y su presentación 'Nintendo Direct Mini', las fechas y los nombres de un gran abanico de títulos que lanzará a lo largo de 2020 para su consola Nintendo Switch.

Sin previo aviso, la compañía nipona Nintendo ha subido este jueves a Youtube uno de sus ya famosos videos 'Nintendo Direct Mini', en los que habitualmente habla de novedades y contenidos concretos sobre sus juegos, para anunciar una bomba: fechas y títulos que están y estarán disponibles para Nintendo Switch en 2020.

Entre los títulos mostrados en el vídeo, se incluyen juegos de rol y aventuras inmensos como 'Xenoblade Chronicles: Definitive Edition' y 'Bravely Default II'; juegos de series clásicas como 'Borderlands', 'XCOM 2' y 'BioShock', que desembarcan en una consola de Nintendo por primera vez; o remakes de juegos muy queridos por los fans como 'Burnout Paradise Remastered' y 'Panzer Dragoon: Remake'.

También ha desvelado nuevo contenido que estará disponible próximamente para varios títulos de Nintendo Switch, como la actualización gratuita de 'Ring Fit Adventure', más detalles sobre el contenido descargable de pago de 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo', así como la noticia de que el primer luchador del 'Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2' procede de la serie ARMS.

Así pues, entre los títulos ya disponibles para jugar desde hoy destacan 'Good Job!', 'Shinsekai: Into the Depths', 'Panzer Dragoon: Remake', 'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy', la actualización de 'Ring Fit Adventure' y el pack 3 de expansión de 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order', que añade a los Cuatro Fantásticos y al Dr. Doom al plantel de personajes.

Junto a ellos y con fechas definidas llegarán títulos como 'Saints Row IV: Re-Elected' (27 de marzo); 'Trials of Mana (24 de abril)'; 'Xenoblade Chronicles: Definitive' (29 de mayo); 'Warhammer 40,000: Mechanicus' (mayo); 'Mr. Driller DrillLand' (25 de junio); 'The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III' (30 de junio); y 'Catherine: Full Body' (7 de julio), entre otros títulos que, según explica Nintendo en su video, pueden 'sufrir cambios' en sus fechas de lanzamiento como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. EFE