Nishikori: 'Habría que detenerse y decidir más adelante sobre los Juegos'

Roma, 11 may (EFE).- El japonés Kei Nishikori, que fue número 4 del ránking ATP y ocupa ahora en la posición 43, expresó este martes su preocupación sobre las posibilidades reales de organizar los Juegos de Tokio del próximo verano en condiciones de seguridad y consideró que habría que 'detenerse y decidir más adelante'.

'No sé qué está pasando en el COI ni en el lado de Japón, no sé qué están pensando y no sé cuánto se están fijando en cómo harán la burbuja, porque no se trata de cien personas, sino de 10.000 personas en la Villa Olímpica', afirmó Nishikori en rueda de prensa en Roma, tras avanzar a la tercera ronda sin jugar por la retirada del español Pablo Carreño.

'No creo que sea fácil, sobre todo por lo que está pasando en Japón, no está yendo bien con la pandemia. Y no es solo Japón, es todo el mundo. Sé que quedan dos o tres meses, es difícil hablar ahora. Creo que deberían detenerse y decidir más adelante', agregó.

El japonés se preguntó qué pasaría si el virus entrara en la Villa Olímpica.

'Incluso haciendo una buena burbuja hay riesgos. ¿Qué pasa si hay cien o mil casos? El coronavirus se difunde rápido. Hay que hablarlo, ver cómo puedes organizarlo de forma segura', dijo.

Nishikori se sumó a su compatriota Naomi Osaka, quien también manifestó su preocupación sobre los Juegos.

'Claro que me gustaría que se organizaran los Juegos, porque soy una atleta y son el evento que llevo una vida esperando. Pero creo que están pasando muchas cosas importantes (por la pandemia), en particular el año pasado', aseguraba Osaka en rueda de prensa este lunes.

'Creo que si organizar los Juegos conlleva poner en peligro a las personas, entonces debería haber debate', agregaba.

También el español Rafa Nadal reconoció este martes que todavía no ha decidido si participará en los Juego de Tokio y que tomará la decisión definitiva en unos dos meses.

'No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara (sobre la participación en los Juegos de Tokio) porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses', aseguró Nadal en rueda de prensa en Roma, donde debutará este miércoles contra el italiano Jannik Sinner.

'Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible', añadió. EFE