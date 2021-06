No es la Croacia que imaginamos

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Lejos de la combatividad y efectividad del pasado Mundial y sin el factor sorpresa de su lado, Croacia languidece en la Eurocopa 2020, aferrada a las matemáticas como única esperanza y a un vuelco en su juego y en el marcador para sobrevivir en el torneo.

La condición de subcampeona del mundo bien ganada en Rusia 2018 someta al cuadro balcánico que transita por el evento continental sin el desparpajo que ilumina su trayectoria en los grandes torneos. Recorre la competición con la base de aquél mundial, entonces ya maduro, sin la reconversión prometida y sin el cambio generacional requerido.

Apenas un par de retoques. Pero el núcleo duro de Croacia se mantiene en la Eurocopa con años de más, menos fuelle y menos recursos. Solo Danijel Subasic, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic y poco más dieron un paso al lado después de la final de Moscú.

El combinado balcánico brilla más en Mundiales (un subcampeonato y un tercer puesto) que en los Campeonatos de Europa donde nunca ha atravesado los cuartos de final. Pero en esta ocasión se encuentra ante una eliminación prematura dentro de un grupo nada exigente.

Incapaz de inquietar a Inglaterra no se aproximó a las expectativas tampoco ante la República Checa, superior en gran parte del partido. Ivan Perisic evitó una eliminación precipitada pero no acabó con la inquietud por la falta de argumentos.

Croacia pretende sostenerse aún sobre el talento de Luka Modric. Pero ha llegado el volante del Real Madrid con la lengua fuera al torneo tras un curso exigente con su club, con más partidos que nunca a sus espaldas. Ha dado la talla a lo largo del ejercicio el centrocampista que arrastra ahora el gasto del exceso de minutos sobre sus piernas.

'No estoy contento ni satisfecho. No es una sensación agradable porque esto no es Croacia como me imaginaba. Tenemos otra oportunidad, pero no jugamos bien. Tenemos que ganar en el último juego para seguir adelante. Sé que esto no es bueno', asume el seleccionador Zlatko Dalic.

'No buscaré culpables ni una coartada. No nos vemos como deberíamos. El viernes también jugamos mal', apuntó el técnico que desveló que siete u ocho jugadores llegaron a la Eurocopa lesionados o sin la preparación necesaria.

El tropiezo en Hampden Park ha dañado a Croacia. La reputación de Inglaterra y su condición de local en Wembley suavizaron la derrota encajada en la primera jornada. Sin embargo, la impotencia mostrada ante los checos afea la perspectiva balcánica.

'Croacia está donde tiene que estar. En la lucha por pasar a los octavos. Pero no es una Croacia alentadora, no estamos al nivel. Pero tenemos la oportunidad de mejorar y pasar ganando', asume Dalic.

El seleccionador croata agitó el plantel el viernes para la cita con la República Checa. Estableció varios cambios. Algunos cuestionados como la suplencia del centrocampista del Inter Marcelo Brozovic al que recurrió después. Buscó un once más ofensivo. Pero no fue la sensación. Las ocasiones fueron checas.

'Pensaba que iba a ser distinto. Sin embargo, mirando los entrenamientos y haciendo el análisis de las sesiones junto a la condición de los jugadores, buscábamos soluciones. Ahora tenemos que intentar refrescar lo máximo posible el equipo que pueda hacer frente a unos escoceses que serán agresivos y estarán motivados. Intentamos sacar lo mejor de lo que veamos en los entrenamientos', apunta Dalic.

Está atascada la subcampeona del mundo. Una cuestión tanto física como mental. 'El rival corrió mucho más que nosotros. El resultado da la motivación y crea un ambiente y no lo tenemos. Estamos constantemente en números rojos, perdemos, así que volvemos y no podemos entrar en un ritmo normal. En términos de aptitud física, esos siete u ocho jugadores tienen sus propios problemas. Tenemos que levantarnos psicológicamente'.

Escocia es la última esperanza para Croacia. El subcampeón del mundo necesita una victoria para avanzar en el torneo. No sirve otra cosas. Pero su rival está en la misma situación. Reforzado por el empate contra Inglaterra el conjunto de Steve Clarke contempla el pase a octavos.

'Escocia debería haber logrado un resultado mucho mejor contra la República Checa. Y contra Inglaterra también mostraron motivación y combatividad. Será lo mismo contra nosotros porque tres puntos les dan la clasificación. Será difícil. Es un rival que puede que no tenga mucha calidad, pero tiene un delantero centro que constantemente pisa y salta. Tienen a Robertson, que es el más peligroso por la izquierda y que lanza'.

Croacia está acostumbrada a la escasa consideración que despierta en los grandes torneos. Y es ahí donde mejor se maneja. Ahora, con la necesidad de responder a la reputación ganada en Rusia no ha estado a la altura que demanda la presión.

'Todos nos han descartado y ese debe ser nuestra motivación para hacer ese clic y cambiar la situación a nuestro favor. Entiendo los ataques y las críticas y no me escapo, pero creo que la selección se merece un apoyo por todo lo que ha hecho antes. Dios nos ha dado otra oportunidad y debemos aprovecharla. Creo que nos queda este reto'.

Dalic aventura dos o tres cambios para el partido contra Escocia. 'Para tener a jugadores con más energía que aporten mayor agresividad y velocidad. Cuando dejamos fuera a Brozovic fue porque buscábamos más capacidad de ataque. Pero seguro que vuelve al equipo. Perdimos la posesión, el control y el juego'. EFE