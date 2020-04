No somos favoritos para ser campeones, reconoce chileno Plugo, de All Knights

México, 21 abr (EFE).- El chileno Joaquín 'Plugo' Pérez, carrilero central de All Knights, reconoció este martes que no se consideran los favoritos para ganar el torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

'No nos sentimos favoritos, pero sí el equipo que más mejoró su nivel estas últimas semanas. Quién sabe cómo van a jugar los otros equipos que están en la fase final', explicó a Efe.

All Knights cerró el domingo en el primer lugar la fase regular de la LLA, lo que les dio el pase directo a la final que se jugará el próximo 2 de mayo.

La organización de Chile tendrá dos semanas sin actividad porque este fin de semana se disputarán los cuartos de final y las semifinales.

'Que la final se juegue dentro de dos semanas da beneficios. Tendremos bastante información de a quien enfrentaremos y más que nada más entrenamiento' aseguró el jugador de 23 años.

En el Clausura 2019 All Knights cayó en la final ante el bicampeón Isurus. La principal diferencia que ve Plugo con el equipo del año pasado es que ahora juegan en equipo.

'El All Knights de 2020 es mucho más variado. Ahora podemos jugar bien todas las líneas y pudimos encontrar nuestra sinergia. Nos sentimos cómodos entre todos, sabemos lo que tiene que hacer cada uno', expuso Pérez.

El sudamericano definió el estilo de juego de su escuadra como 'lenta, consistente y estructurada', además reveló que saben llevar a cabo las tres fases de una partida de League of Legends -juego temprano, medio y tardío-.

Plugo espera en la final a Rainbow7 -con boleto en las semifinales- o a Isurus -iniciará desde los cuartos-, sobre el tiburón explicó que los ve disminuidos.

'Si tuvieran el nivel del Clausura 2019, estarían mucho mejor en la clasificación -finalizaron cuartos-. Son un equipo muy fuerte, pero no están en la misma forma que el año pasado', agregó.

All Knights ganó en dos de los tres juegos que disputó ante Isurus en la fase regular. En el partido del domingo, los chilenos los derrotaron en un juego limpio en el que sólo dejaron escapar un objetivo. EFE