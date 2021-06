Nostalgia en Suecia

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Menos de 24 horas después de la victoria de Suecia sobre Eslovaquia, las declaraciones de los protagonistas del conjunto escandinavo estuvieron marcadas por la nostalgia que sienten hacia sus familias después de semanas encerrados en una burbuja.

El primero en sacar a relucir sus sentimientos fue el capitán Emil Forsberg, que justo después del encuentro ante Eslovaquia habló con su hija y declaró estar emocionado.

'Me pusieron en cuarentena durante dos semanas antes de regresar a Suecia. Es tedioso. Te duele el estómago, lo único que decía mi hija era 'papá vuelve a casa'. Estoy haciendo esto por ella, eso es lo que me llevo. Espero que lleguemos lo más lejos posible para poder vernos más tarde', dijo Forsberg.

Menos de 24 horas después, el siguiente en venirse abajo fruto de la emoción fue el defensa Víctor Lindelöf, que estuvo a punto de llorar tras ser cuestionado por una fotografía de su hija en la que abraza un cartel de publicidad en una parada de autobús en la que aparece una fotografía del jugador del Manchester United.

Al borde del llanto, Lindelöf tuvo que parar para tomar aire antes de responder: 'Es tedioso. Por supuesto que extrañas a los que están en casa. Son emociones que suben y bajan un poco de un día para otro. No, lo siento. No es día para preguntar esas cosas, es difícil... No puedo seguir...'

Lindelöf compareció junto a Marcus Danielson en rueda de prensa y no tuvo más remedio que ceder la palabra a su compañero, que también reconoció sentir nostalgia por estar alejado de los suyos: 'Es especial. Muchos estamos lejos de las familias. Por eso es importante apoyarse mutuamente y hacer que todos nos sintamos cómodos y bien', aseguró.

Sobre fútbol, pocas declaraciones. Lïndelof se mostró orgulloso de haber mantenido la portería 'a cero' los dos partidos y dijo que Suecia ha trabajado 'muy bien' como equipo con muchos sacrificios entre unos y otros.

'Tener cuatro puntos da un impulso adicional a la confianza en uno mismo. Tenemos un buen equipo con jugadores talentosos que puede jugar un buen fútbol. Vivimos un ambiente muy agradable en el avión. Escuchamos algo de música, cocinamos, jugamos a las cartas y hablamos más. Está claro que estamos muy contentos de haber conseguido tres puntos', comentó.

Ahora, el siguiente objetivo de Suecia será ganar a Polonia para quedar en la mejor posición del grupo en el que está encuadrado España. De momento, salvo sorpresa, el combinado escandinavo tiene muchas papeletas para alcanzar los octavos de final y sus jugadores estarán más tiempo alejados de sus familias que tanto añoran. EFE