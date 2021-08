Nübel, nuevo portero del Mónaco, resta importancia a comparaciones con Neuer

París, 2 ago (EFE).- Alexander Nübel, nuevo meta del AS Mónaco, restó importancia a las comparaciones con el legendario meta alemán Manuel Neuer y deseó que los dos años de cesión le sirvan para regresar 'más fuerte' al Bayern de Múnich.

'Los periódicos han escrito siempre eso (Nübel como sucesor de Neuer), pero yo me concentro en encontrar el ritmo y el tiempo de juego que tenía en el Schalke 04 para regresar más fuerte al Bayern de Múnich', dijo el cancerbero germano declaraciones a la web del club del Principado.

A sus 24 años, Nübel se ha convertido en uno de los fichajes más destacados de este mercado veraniego en Francia. El portero ha sido apuntado en varias ocasiones como el heredero de Neuer, con quien comparte recorrido (ambos se destacaron profesionalmente en el Schalke 04) e incluso estatura (1,93 metros).

Sin embargo, el joven aspirante ha estado en Múnich a la sombra de Neuer y optó por buscar un destino para disfrutar de más minutos.

'Escogí al Mónaco porque era una buena oportunidad, es un gran club. El centro de entrenamiento está completamente nuevo, con unas instalaciones magníficas', indicó.

Nübel explicó que encara con naturalidad la competencia en su puesto, en el que figuran el polaco Radoslaw Majecki, el italiano Vito Mannone y el francés Benjamin Lecomte.

'Jugarán los que se entrenen mejor', pronosticó el alemán, quien confesó que hasta la adolescencia no pasó a desempeñarse entre los tres postes.

'Comencé jugando como centrocampista, como número 6, hasta el equipo sub-14, luego pasé a la portería y mis entrenadores me pidieron que escogiese una posición. Creo que no me equivoqué', confesó.

El AS Mónaco juega este martes ante el Spartak de Praga una de las dos rondas que necesita ganar para clasificarse a la fase de grupos de la Liga de Campeones. EFE

