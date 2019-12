Nueva línea permitirá a Paraguay acceder a toda su energía de Yacyretá

Asunción, 26 dic (EFE).- Paraguay podrá ya acceder al total de la energía que le corresponde de su parte de la represa de Yacyretá, compartida con Argentina, tras la adecuación de una línea de 500 kilovoltios que este viernes será inaugurada por el presidente del país, Mario Abdo Benítez.

Las tareas de adecuación permitirán la interconexión con la línea de transmisión que, con un trazado de 370 kilómetros desde Ayolas, sur del país, enlaza con la Estación Eléctrica Villa Hayes, al norte de Asunción, y propiedad de la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Hasta ahora Paraguay sólo consume el 6,3 % del 50 % de su parte de la represa, puesta en funcionamiento en 1994, por lo que el 93,65 % es absorbido por el sistema argentino, en virtud del tratado de construcción que se firmó en 1973.

Por esa razón, Argentina es el principal mercado de la energía producida en Yacyretá.

El director técnico del lado paraguayo de Yacyretá, Leopoldo Melo, dijo este jueves a Efe 'que la potencia de salida al lado paraguayo va a ser de 1.732 mega voltios amper (MVA), que hasta ahora estaba limitado en 750 MVA'.

'Lo que hicimos fue elevar la tensión para que al mismo tiempo Paraguay pueda tener la posibilidad de retiro del cien por ciento de la energía que le corresponde por tratado', destacó Melo.

Melo dijo desconocer por qué no se hicieron antes estas reformas que impedían a Paraguay aprovechar sus potencialidades energéticas, aunque el bajo desarrollo de su sistema eléctrico y precariedad de sus infraestructuras es de las razones.

'No estuvimos cuándo se empezó a diseñar (la central) hace 50 años, no entendemos por que no se previó eso, pero lo qué hacemos es normalizar la salida (a Paraguay), por eso para nosotros es relevante', indicó.

En ese sentido, Melo destacó el papel de Paraguay como productor y exportador de energía, con la suma de los producido por Yacyretá y la represa de Itaipú, compartida con Brasil.

'En el caso de Yacyretá mas del 90 ciento va a Argentina, y en Itaipú gran parte se exporta a Brasil, con lo que el volumen de las dos centrales sobrepasa a las de cualquier centrales que hay en Suramérica', afirmó Melo.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha programado para el viernes un evento protocolario en la zona de máquinas con la presencia de Abdo Benítez, y del director de la lado paraguayo de la central, Nicanor Duarte, que fue presidente de Paraguay entre 2003 y 2008.

En la actualidad, parte de los partidos de oposición de Paraguay se oponen al tratado que en 2017 firmaron el entonces presidente paraguayo, Horacio Cartes, y quien era su par argentino, Mauricio Macri, sobre la cogestión de la hidroeléctrica.

El acuerdo obligaba a Paraguay a abonar 3.805 millones de dólares, en lugar de los 17.000 millones establecidos inicialmente.

La oposición paraguaya denuncia que los cambios en ese tratado resultan perjudiciales para el país al representar una cesión de la soberanía a Argentina.EFE