Nueva temporada de subastas de Christie's, casi una retrospectiva de Picasso

Nueva York, 29 oct (EFE).- La nueva temporada de subastas de Christie's cuenta con tal cantidad y variedad de piezas de Pablo Picasso que podría considerarse una retrospectiva de la obra del artista español, quien pese a haber sido una figura destacada en el mundo del arte durante décadas, no aburre a los coleccionistas y sigue despertando enorme interés.

'Tenemos una increíble retrospectiva de Picasso en estas galerías', dijo hoy a Efe la directora de Subastas Vespertinas de Christie's, Vanessa Fusco, durante la presentación de las obras que se ofrecerán al mejor postor la segunda semana de noviembre.

'Desde el periodo rosa, el cubismo, sus obras surrealistas, retratos de Jacqueline (su segunda esposa), un mosquetero de 1968, hasta el final de su vida', agrega en referencia a los ocho cuadros que forman parte de la subasta de tarde de arte del siglo XX, una de las más importantes del año, que se celebrará el 11 de noviembre.

La joya de la corona es 'Mosquetaire à la pipe II', una pieza de más de metro y medio de alto y cerca de un metro de ancho valorada en más de 30 millones de dólares que fue pintada por el malagueño en un sólo día en noviembre de 1968, y que sale a subasta por primera vez.

'Fue pintado, de hecho, en el mismo día que pintó a otro de sus mosqueteros. (...) Este es simplemente un ejemplo de lo prolífico y extraordinario que fue Picasso, que en un día pudo pintar dos obras maestras', explica Fusco.

'Femme accroupie en costume turc II (Jarqueline)', producido en 1955, tiene un valor similar, entre 20 y 30 millones de dólares, y destaca por sus características modernas, 'casi esquemáticas'. Sale al mercado después de haber estado en manos de una misma familia durante tres generaciones.

También sale a la venta 'Profil' (1930), un retrato de su primera mujer, Olga Jojlova; 'Le repas de l'acrobate' (1905), 'Homme à la pipe' (1968); 'Homme à la guitarre' ( 1912-1913); 'Verre et bouteille sur une table' (1913); y 'Tête d'homme barbu à la cigarette' (1964).

Además de obras de Picasso, destacan en esta nueva remesa que sale a la venta una pieza de Jean-Michel Basquiat, 'The Guilt of Gold Teeth', valorada en más de 40 millones de dólares; un cuadro de Paul Cezanne, 'L'Estaque aux toits rouges', de entre 35 y 55 millones de dólares; y la primera obra física de Beeple, 'Human One', que se estima superará los 15 millones de dólares. EFE

