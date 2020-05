$!Nueva York avisa del 'costo humano' de reabrir demasiado rápido la economía

Proyecciones al alza

También remitió al modelo IHME (siglas en inglés de Institute for Health Metrics and Evaluation), respaldado por la Fundación Gates y que utiliza la Casa Blanca, que a principios de abril proyectaba que habría unas 60,000 muertes hasta principios de agosto y en una revisión realizada ayer sitúa la cifra en 134,000 muertes por la 'movilidad' social que se espera en 31 estados que reabrirán progresivamente este mes.

Críticas a Trump

Por otra parte, Cuomo criticó una entrevista del presidente Donald Trumo en el New York Post en la que consideró injusto dar 'rescates' a los estados demócratas y recordó que ha dado ayuda a las aerolíneas, pequeñas empresas u hoteles pero no a los gobiernos estatales y locales que deben financiar a la policía, educación o sanidad, y en última instancia los planes de reapertura.

Arremetió, así, contra la 'disfunción' de Washington: 'Tienes el Congreso controlado por los demócratas y el Senado controlado por los republicanos, a menos que consigas un acuerdo bipartidista no vas a aprobar leyes, y si no apruebas leyes el gobierno federal no funciona, y eso hace virtualmente imposible que los gobiernos estatales funcionen. Ni los locales'.

En la misma línea, esta mañana el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó a Trump de 'hipócrita' y lo acusó de 'apuñalar por la espalda' a su urbe al rechazar dar financiación a la ciudad y al estado, y 'poniendo al partido por delante de las necesidades de la nación' en medio de la crisis del coronavirus, que ha desequilibrado los presupuestos de las autoridades.