Nueva York vuelve a la calle para celebrar cultura italiana en Columbus Day

Nueva York, 11 oct (EFE).- La ciudad de Nueva York volvió a salir a la calle este lunes para celebrar la cultura italiana en el tradicional desfile de Columbus Day, el Día de Cristóbal Colón, que fue cancelado el año pasado debido a la pandemia de covid-19.

El evento, que suele reunir a unas 35.000 personas, discurrió con tranquilidad por el tramo de la Quinta Avenida desde Times Square hasta la conocida como Milla de los Museos, con bandas de música y grupos italoamericanos que portaban banderas.

No faltaron el clásico 'New York, New York', de Frank Sinatra, cantado desde una carroza; las historias de los descendientes de inmigrantes italianos en televisión, ni la presencia de representantes de la religión católica mayoritariamente profesada por la comunidad.

Los últimos años, las marchas en honor al almirante italiano enviado por los reyes católicos de España a descubrir el Nuevo Mundo han generado críticas por parte de grupos inmigrantes y nativos, pero hoy no se vieron protestas ni reivindicaciones en ese sentido.

En 2020, en medio del debate sobre racismo que se desató en Estados Unidos, se retiraron varias estatuas del explorador a lo largo de la geografía, pero esta tarde el famoso monumento que corona la rotonda de Columbus Circle, junto a Central Park, estaba tranquilo.

Algunos estados y ciudades del país han añadido al festivo la designación del Día de las Comunidades Indígenas, pero Nueva York, uno de los puntos históricos de la inmigración italiana y que hoy tiene una gran comunidad de descendientes, no está entre ellos.

El presidente Joe Biden celebró el viernes pasado el legado de los italianos tras el descubrimiento de América pero también reconoció el sufrimiento de los nativos americanos a manos de los exploradores europeos, y por primera vez declaró el festivo como Día de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas.

La Gran Manzana, como hace varios años, acogió en ese sentido una pequeña celebración de las culturas indígenas en la isla de Randall, junto a Manhattan, con una ceremonia hoy al amanecer seguida de danzas tradicionales, música, puestos de artesanías y comida.

Por su parte, el también tradicional desfile por el Día de la Hispanidad, que busca rendir un homenaje a las raíces latinas de Nueva York y se celebraría este 12 de octubre, fue cancelado este año por motivo de la pandemia. EFE

