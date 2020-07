Nueva Zelanda otorga refugio a escritor kurdo recluido durante años en Manus

Sídney (Australia), 24 jul (EFE).- Nueva Zelanda otorgó refugio al galardonado escritor y periodista kurdo iraní Behrouz Boochani, quien estuvo recluido durante 6 años en un centro de inmigrantes auspiciado por Australia en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, informaron este viernes a Efe fuentes oficiales.

La jefa de los Servicios para los Refugiados e Inmigrantes neozelandeses, Fiona Whiteridge, dijo que 'por razones legales y de privacidad' no puede dar más detalles sobre el caso de Boochani, que ganó en 2019 un importante premio literario en Australia por un libro sobre su calvario que escribió a través de WhatsApp.

El que fuera por años la voz de los solicitantes de asilo en Manus, recibió la noticia el jueves en su 37 cumpleaños y en el séptimo aniversario de su huida a Australia.

'Estoy muy feliz de tener certeza sobre mi futuro. Me siento aliviado y seguro finalmente', dijo Boochani desde la ciudad neozelandesa de Christchurch al diario The Guardian Australia, en donde publicó algunas colaboraciones.

Boochani también recalcó que por otro lado la celebración no es plena 'porque hay mucha gente que estuvo recluida como yo y que aún lucha por obtener la libertad en Nueva Zelanda, Nauru o en los centros de detención en Australia', recalcó.

El escritor kurdo viajó en noviembre pasado con un visado especial a Nueva Zelanda para presentar en el Word Festival de Christchurch su libro 'No Friends But the Mountains ('Sin más amigos que las montañas'), que además se convertirá en una película.

El periodista tuvo que salir de Irán en 2013 después del registro efectuado por militares en las oficinas de la revista kurda Werya, que él cofundó, y que terminó con la detención de once de sus colegas.

Después emprendió una travesía en barco desde Indonesia hacia Australia, aunque fue interceptado antes de arribar a territorio australiano y enviado al centro para inmigrantes que Australia tenía en Manus.

El centro de detención cerró en 2017, pero Boochani formaba parte de un grupo de unos 600 hombres que permanece en la isla en campos de refugiados sin poder ir a Australia.

El Gobierno australiano aplica una política inflexible con la inmigración y bloquea la entrada a su país de aquellas personas que intentan entrar en su territorio pora vía marítima, aunque se pruebe que son refugiados, como fue el caso de Boochani.

Australia retomó en 2012 su política de detención de los 'sin papeles' en terceros países y en unas condiciones que han sido denunciadas por organismos internacionales, entre ellos la ONU. EFE