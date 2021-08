Nuevo alto representante para Bosnia asume cargo entre bienvenida y rechazo

Zagreb, 1 ago (EFE).- El nuevo alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, asumió este domingo el cargo en Sarajevo, con bienvenidas en una mitad del Estado, sobre todo por parte de los musulmanes bosnios, y rechazos en la parte serbobosnia del país balcánico.

El exministro alemán, que sucede en el cargo al austríaco Valentin Inzko, recibió hoy la bienvenida de parte de la alcaldesa de la capital bosnia, Benjamina Karic, con la que celebró su primera reunión oficial.

Por otro lado, el líder serbobosnio, Milorad Dodik, que es miembro de la presidencia tripartita estatal de Bosnia-Herzegovina, advirtió hoy en una rueda de prensa a Schmidt de que no reconocerá su autoridad.

'Señor Schmidt, no está bienvenido aquí. No ha sido elegido como alto representante y la República Serbia (bosnia) no respetará sus decisiones', advirtió Dodik, según informan los medios locales.

Dodik, presidente de la República Serbia de Bosnia, uno de los dos entes de los que se compone el país -el otro es la Federación musulmana-croata bosnia- subrayó que el Parlamento de la entidad serbia 'ha concluido que el alto representante es ilegítimo e ilegal y que sus decisiones no se aplicarán'.

La polémica se ha intensificado desde que Valentin Inzko, en el último acto de su cargo, prohibiera la negación de crímenes de guerra, incluido el genocidio, y la glorificación de criminales de guerra.

En respuesta, los dirigentes serbobosnios decidieron el viernes boicotear y bloquear el trabajo de todas las instituciones de poder centrales y Dodik acusó a los países occidentales de haberse 'lanzado a una destrucción descarada del derecho internacional y los Acuerdos de Dayton', que pusieron fin a la guerra de tres años en Bosnia-Herzegovina (1992-1995).

Christian Schmidt, de 63 años, antiguo ministro de Agricultura de Alemania por el partido democristiano bávaro CSU, ya ha señalado que mantendrá la decisión de su predecesor y declaró su 'amor' por el país balcánico.

'Quiero que cese la fuga de jóvenes educados del país. Quisiera que la diversidad étnica en Bosnia-Herzegovina, que a veces se considera un lastre, se convierta en ventaja. Y que el país progrese en los campos económico, científico y cultural', anunció Schmidt en una reciente entrevista con medios locales.

Descartó que la solución de los problemas étnicos locales pudiera ser un cambio de fronteras y aseguró que asume el cargo con 'mucho amor' por Bosnia-Herzegovina y sus pueblos.

El alto representante tiene amplias competencias en Bosnia y puede decretar leyes o despedir a cargos elegidos sin necesidad de contar con el visto bueno del Gobierno o el Parlamento bosnio. EFE

