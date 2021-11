Nuevo máximo en Bulgaria de casos y fallecidos por la covid

Sofía, 2 nov (EFE).- Bulgaria ha registrado un nuevo máximo diario de fallecidos y de nuevos contagios mientras los expertos aseguran que el sistema sanitario está al borde del colapso.

En las últimas 24 horas han fallecido 310 personas, de las que sólo el 7 % estaba vacunada, y se han contabilizado 6.007 contagios, las cifras más altas desde que estalló la pandemia en marzo de 2020.

Bulgaria es el país comunitario que menos porcentaje de su población ha vacunado, sólo el 25,5 %, frente al 75 % de media en la UE.

Bulgaria tiene actualmente un índice de 687 casos por cada millón de habitantes en los últimos siete días, casi el triple que la media en la Unión Europea, y la mortalidad es la segunda más alta, por detrás de Rumanía.

Según cálculos de Nikolay Vitanov, matemático de la Academia de Ciencias Búlgara, el número de fallecidos el pasado octubre, unos 3.000, fue siete veces superior al del mismo mes del año pasado.

'Creo que hemos alcanzado el pico de esta cuarta ola de la epidemia y al final de la semana los números de nuevos contagios empezarán a reducirse, pero vamos a ver cómo se desarrolla la transmisión', declaró a la emisora bTV la viróloga Radka Arguirova, quien advirtió que el sistema y el personal médico están al borde del colapso en la que calificó como la 'ola más dura'.

'No hay camas suficientes en los hospitales pero este no es el problema. El problema es que no hay suficiente personal para atender a los pacientes' agregó. EFE

vp-as/alf