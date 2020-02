Nunes afirma que recibió el mismo insulto racista “cinco veces”

Palma (España), 23 feb (EFE).- El jugador brasileño del Palma Futsal Diego Nunes ha afirmado este domingo que recibió el mismo insulto racista -“mono de mierda”- en cinco ocasiones al finalizar el partido que su equipo jugó en la cancha del Emotion Zaragoza.

“Cuando se acabó el partido (con victoria el Palma 0–2) había un señor, por no decir otra cosa, que estaba al lado de cinco o seis niños, empezó a ofender a nuestro equipo y directamente me dijo ‘mono de mierda”, explica Nunes en un vídeo colgado en las redes sociales.

'Lo repitió dos veces y a la tercera me giré y fui a reprocharle que no dijera eso, que racismo no, que no era aceptable ni tolerable; (el insulto) lo repitió otras dos veces y después saltaron padre de otros niños a defenderlo”, añade.

El ala sudamericano, natural de Sao Paulo, pertenece a la plantilla del Palma Futsal desde 2018 y el pasado mes de diciembre renovó su contrato con la entidad balear hasta 2023.

“Quiero decir que eso (el insulto racista) no es aceptable, aunque es la tercera ve que pasa este año”, señala Nunes, quien expresa su “apoyo a las personas que sufren esto cada día”.

El jugador del Palma Futsal califica el incidente de “lamentable” y agradece “todos los mensajes de equipos y amigos” que ha recibido. EFE

