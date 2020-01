Nutrida presencia latina y española en la sección 'Forum' de la Berlinale

Berlín, 20 ene (EFE).- Dos películas españolas, dos argentinas, una chilena, una cubana y una uruguaya se exhibirán este año en la sección 'Forum' del festival internacional de cine de Berlín, la Berlinale, que se celebra entre el 20 de febrero y el 1 de marzo.

La categoría 'Forum', dedicada al cine de vanguardia, contará en esta edición con 35 cintas, de las que 28 son estrenos mundiales, indicó la organización en un comunicado en el que se destacó que todas están atravesadas, de una u otra forma, por el lema 'Galopando entre eras diferentes'.

La sección, que no entra en competición, se abrirá con el estreno mundial de 'El tango del viudo y su espejo deformante', una producción chilena, con Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento tras la cámara.

Los dos largometrajes españoles, ambos estrenos mundiales, son 'Anunciaron tormenta', del director Javier Fernández Vázquez, y 'Lúa vermella', de Lois Patiño. Las representantes argentinas, también estrenos mundiales, son 'Medium', de Edgardo Cozarinsky, y 'Responsabilidad empresarial', de Jonathan Perel.

'Chico ventana también quisiera tener un submarino', una coprodución internacional con participación uruguaya, argentina, brasileña y filipina, del realizador Alex Piperno, también se pasará en esta sección como estreno mundial.

La coproducción cubano-española 'Entre perro y lobo Cuba', de la directora Irene Gutiérrez, se incluye asimismo como estreno mundial dentro de la sección 'Forum'.

Representando a Brasil estarán 'Luz nos trópicos', de la directora Paula Gaitán, y 'Vil, má', de Gustavo Vinagre.

Europa tendrá una nutrida presencia. Se pasarán la checo-eslovaca 'FREM' de Viera Cákanyová, 'Gli appunti di Anna Azzori / Uno specchio che viaggia nel tempo', una coproducción austriaca, alemana y francesa dirigida por Constanze Ruhm, y la británico-francesa 'Ouvertures' de Louis Henderson, Olivier Marboeuf y el colectivo 'The Living and the Dead Ensemble'.

También europeas son 'What remains', una coproducción internacional de Alemania, Austria y Bosnia-Herzegobina bajo la dirección de Clarissa Thieme, las belgas 'Victoria' de Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer e Isabelle Tollenaere, y 'Petit Samedi' de Paola Sermon-Daï. De factura alemana se exhibirá 'Oeconomia', de Carmen Losmann.

Desde Italia llegan a la sección 'Forum' de la Berlinale 'Zeus Machine. L’invincibile' de Nadia Ranocchi y David Zamagni, y 'La casa dell’amore' de Luca Ferri.

Francia acude con 'Grève ou crève' de Jonathan Rescigno, Rusia con 'Gorod usnul' de Maria Ignatenko, y con una coproducción junto a Costa de Marfil, 'Traverser' de Joël Richmond Mathieu Akafou. Rumanía aporta con dos películas: 'Iesirea trenurilor din gara' de Radu Jude y Adrian Cioflânca, y 'Tipografic majuscul' de Radu Jude.

Además de estos títulos, la categoría incluirá a las estadounidenses 'Generations' de Lynne Siefert, y 'Maggie’s Farm' de James Benning, la canadiense-estadounidense 'Anne at 13,000 ft' de Kazik Radwanski y la nigeriana-estadounidense 'Eyimofe' de Arie Esiri y Chuko Esiri.

También se exhibirán 'Seishin 0', una coproducción japonesa-estadounidense de Kazuhiro Soda, la israelí-estadounidense 'The Viewing Booth' de Ra’anan Alexandrowicz, la canadiense 'The Twentieth Century' de Matthew Rankin, y 'The Two Sights', una coproducción canadiense-británica del director Joshua Bonnetta.

Cerrarán la sección la libanesa 'Kama fissamaa' kathalika ala al-ard' de Sarah Francis, la iraní 'Namo' de Nader Saeivar, y la china 'Ping jing' de Song Fang. EFE