NYT: 130 funcionarios de EEUU han sufrido misteriosos ataques en el exterior

Nueva York, 12 may (EFE).- Al menos 130 funcionarios de EE.UU. en el extranjero, entre ellos espías, diplomáticos y soldados, han sido víctimas en los últimos 5 años de misteriosos 'ataques' con afectaciones sensoriales, que incluyeron lesiones cerebrales, informó este miércoles The New York Times.

Según el diario, que dice haber obtenido la información de funcionarios antiguos y actuales, estos casos, que se han producido en la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras divisiones del Gobierno estadounidense, preocupa a la Administración de Joe Biden, puesto que inicialmente el número, que se concentraba en China y en Cuba, ascendía a 60.

La nueva cifra incluye casos en Europa y otros países de Asia y refleja los esfuerzos de la Administración por revisar de cerca otros incidentes después de un aumento en los últimos meses, asegura el diario.

Desde diciembre, al menos tres oficiales de la CIA han informado de serios problemas de salud derivados de incidentes ocurridos en el extranjero, uno de los cuales sucedió en las últimas dos semanas y que ha requerido tratamientos médicos en el hospital militar Walter Reed y en otros centros.

En uno de los casos, un oficial militar desplegado en el extranjero comenzó a sentir náuseas y jaquecas en 2019 después de que su auto llegara a una intersección, mientras que su hijo de dos años, que estaba en el asiento de atrás, comenzó a llorar, según cuatro funcionarios del Gobierno con los que habló el medio y que permanecieron en el anonimato.

Tras cruzar la intersección, sus nauseas cesaron, así como el llanto de su hijo. Aunque ambos recibieron atención médica, no se ha esclarecido si sufrieron efectos a largo plazo.

La Administración de Biden no ha llegado a la conclusión de quién o qué ha causado estos incidentes o si se tratan de ataques, aunque algunos funcionarios del Pentágono creen que la agencia de inteligencia militar de Rusia, la GRU, es la responsable del caso en el que se vio involucrado el niño de 2 años, mientras que hay pruebas que apuntan a Moscú en otros casos.

Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses no han llegado a una conclusión sobre si algún otro país está detrás, mientras que Rusia ha negado rotundamente que tenga algo que ver.

“Ahora mismo no tenemos información definitiva sobre la causa de estos incidentes y es prematuro e irresponsable especular', dijo al diario la portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia NAcional, Amanda Schoch.

Algunos de los afectados han sufrido lesiones cerebrales a largo plazo, que incluyen fuertes dolores de cabeza, y describen haber vivido extraños fenómenos sensoriales como presión, sonidos o calor, seguidos de una repentina sensación de vértigo, náusea o dolor de cabeza y de cuello.

El rotativo dice haber entrevistado a 20 funcionarios que han trabajado o trabajan para varias agencias gubernamentales de EE.UU. y que han sido informados sobre estos incidentes, muchos de los cuales no han sido divulgados públicamente. EFE