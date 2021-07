O'Connor: '¿La general? Con esta victoria ya me vale'

Tignes (Francia), 4 jul (EFE).- El australiano Ben O'Connor se impuso en la segunda etapa alpina del Tour de Francia, y se encaramó a la segunda posición de la general, aunque aseguró que ese no es un objetivo para él, ya que 'con esta victoria' ya le vale.

'Tengo que tener los pies en el suelo y hay corredores que son más fuertes que yo y que lo serán en las etapas que quedan. No quiero pensar mucho en el futuro. Haré lo que pueda por quedar lo más arriba posible, pero no creo que pueda competir con Pogacar, que está un escalón por encima de los demás', dijo.

'Conservar esta posición no es mi principal preocupación. Pase lo que pase a partir de ahora yo ya estoy contento con mi Tour', apuntó.

El ciclista del AG2R, que durante varios momentos fue líder virtual de la carrera, aseguró que su principal objetivo de la jornada era ganar la etapa, porque el maillot amarillo no dependía de él.

'Sabía que era líder virtual, pero yo no podía hacer nada, dependía de lo que hicieran los de atrás. Así que no me ha preocupado demasiado', indicó. EFE