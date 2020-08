Obispo nicaragüense dice que Gobierno de Ortega ya no tiene apoyo del pueblo

Managua, 9 ago (EFE).- El obispo de la diócesis nicaragüense de Estelí, Juan Abelardo Mata, dijo este domingo que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega ya no tiene el apoyo del pueblo y tienen temor de perder el poder, a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos y más de 100.000 en el exilio.

'No hay que perder el horizonte, este gobierno no tiene el apoyo del pueblo, no lo tiene', sostuvo Mata, un fuerte crítico del Gobierno sandinista, al portal digital '4to Mono'.

El obispo, que es secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo que si los sandinistas se han sostenido en el poder, después del estallido social de 2018, 'es por las fuerzas de las armas'.

Observó que las instituciones armadas, representadas en el Ejército y la Policía y que se deben a la Constitución Política, 'se han entregado a una familia gobernante', encabezada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Señaló que la Policía Nacional, que debería estar al servicio del bien común, 'más bien parece ser una policía al servicio de un régimen que trata al pueblo como enemigo, porque para ellos pueblo son los miembros de su partido'.

La Policía de Nicaragua es dirigida por Francisco Díaz, quien es consuegro de Ortega y Murillo.

Para el obispo Mata, algunos sandinistas no están de acuerdo con la forma en que el Gobierno silenció las manifestaciones en su contra, en la que utilizó las fuerzas de las armas, y eso le ha hecho perder seguidores.

'Ahora es un grupo abiertamente de forajidos que ha tomado el poder y a punta de terror quiere mantenerse en el poder', señaló el religioso, en alusión a los sandinistas.

'Hay miedo, miedo de perder el poder, y sólo se piensa en cómo mantener el poder', agregó.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabiliza de cometer incluso crímenes 'de lesa humanidad' en medio de la crisis.EFE