Objetivo, 'pleno al 9'

Madrid, 10 may (EFE).- La Real Sociedad, quinta clasificada y en plena lucha por repetir participación europea, se cruza en el proyecto del líder, el Atlético de Madrid, de mantener la iniciativa y lograr un 'pleno al 9' en las tres jornadas que faltan para asegurarse el título de LaLiga Santander.

Sobre el papel, este es el encuentro más complicado que le queda al equipo de Diego Pablo Simeone, que salió fortalecido de la jornada en la que se midieron los cuatro primeros clasificados, y que se saldó con un 0-0 en el Camp Nou y un 2-2 en el Alfredo di Stéfano.

El conjunto rojiblanco ofreció el sábado una magnífica imagen en el feudo barcelonista y las tablas acabaron siendo buenas a la vista de lo que sucedió el domingo en la ciudad deportiva madridista. La conclusión es que, con una jornada menos por delante, mantiene los dos puntos de ventaja sobre Real Madrid y Barcelona y de seis respecto al Sevilla, al que el gol de rebote en la prolongación de Eden Hazard le restó muchas opciones, pero aún las matemáticas indican que sigue siendo aspirante.

Por lo tanto, el Atlético sigue dependiendo de sí mismo y ganando todos los partidos tiene asegurado el campeonato. Es el mejor local del torneo y tiene la ventaja teórica de que esta semana sus dos encuentros los va a disputar en el Wanda Metropolitano, ante la Real Sociedad y Osasuna.

El choque frente al cuadro de Imanol Alguacil es el gran duelo de la trigésima sexta jornada. La escuadra donostiarra ha demostrado tener argumentos futbolísticos para plantar cara a cualquiera pero no se le dan nada bien los equipos de arriba. Incluso en el Reale Arena en diciembre el líder exhibió su condición y se llevó un 0-2 con solvencia con goles de Mario Hermoso y Marcos Llorente.

El Atlético sabrá lo que ha hecho el Barcelona, que visitará este martes al Levante en el Ciutat de Valencia, donde cayó en sus dos últimas visitas, la pasada temporada liguera (3-1) y en la ida de octavos de la Copa del Rey 2018/19 (2-1).

No obstante, el conjunto de Paco López, con la permanencia virtual en el bolsillo, atraviesa su peor racha del curso, al haber enlazado cuatro derrotas y un empate, circunstancia que tratará de aprovechar el Barcelona, obligado a no fallar, como el Real Madrid, que cerrará la jornada el jueves en Los Cármenes ante el competitivo y correoso Granada, al que casi siempre le ha costado superar pese a haberle ganado en los últimos once enfrentamientos.

Lo mismo cuenta para el Sevilla ante el salvado Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque el equipo de Julen Lopetegui depende absolutamente de que los tres primeros fallen más de un partido y sume los nueve que le quedan.

La lucha por las competiciones europeas y la permanencia se cruzan en los encuentros Valladolid-Villarreal, Eibar-Betis y Huesca-Athletic, dramático para pucelanos, eibarreses y oscenses.

El Eibar ha cobrado vida con sus dos últimas victorias seguidas y se ha situado a dos puntos de la salvación que marca el Valladolid. El Huesca es decimoctavo igualado con el Elche, que tiene un duelo directo en el Martínez Valero frente al Alavés, otro de los implicados, a dos de la zona roja.

El Getafe, en tanto, está obligado a ganar en Balaídos para alejarse de la zozobra en la que ha convertido la temporada, pero también el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, con sus tres últimas victorias, ha recobrado algunas opciones europeas, con lo que es un partido notablemente importante para mantenerlas o incrementarlas.

- Programa de la 36ª jornada:

. Martes:

19.00 Osasuna-Cádiz

20.00 Elche-Alavés

22.00 Levante-Barcelona

. Miércoles:

19.00 Sevilla-Valencia

20.00 Celta-Getafe

20.00 Huesca-Athletic

22.00 Atlético de Madrid-Real Sociedad

. Jueves:

19.00 Valladolid-Villarreal

20.00 Eibar-Betis

22.00 Granada-Real Madrid

(Hora CET-, -2 GMT)

EFE