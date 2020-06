Oblak: ''Mono' Burgos es una leyenda del Atleti, espero que salga campeón'

Madrid, 4 jun (EFE).- El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak dijo que el segundo entrenador rojiblanco, el argentino Germán 'Mono' Burgos, que anunció el miércoles que dejará el club a final de temporada para ser primer técnico en otro equipo, es 'una leyenda del club' y deseó que salga 'como campeón' de un título.

'Germán (Burgos) es una leyenda de club, ha estado muchos años aquí, ha sido la segunda mano del 'Cholo' (Simeone). Muchas cosas que hace no se ven, pero es una pieza importante de este proyecto y ojalá, como ha dicho él que este año quiere salir como ganador, espero que cumpla este sueño y salga de este club como campeón', señaló Oblak en una rueda de prensa por videoconferencia.

Con la salida de Burgos se ha especulado con la posibilidad de que su excompañero Gabi Fernández, actualmente jugador del Al-Sadd catarí, se incorpore al equipo técnico rojiblanco. Oblak, que tiene 'una relación espectacular' con el centrocampista madrileño, afirmó que no ha hablado con él sobre esta posibilidad.

'Él está en contacto conmigo, con otros jugadores también, pero nunca hemos hablado de este tema. De momento Germán todavía está aquí, y lo que pase la próxima temporada habrá que verlo cuando acabe esta. Pero Gabi es sin duda una leyenda del club, en poco tiempo va a volver, no sé de qué manera, y si es el próximo año seguro que estarán todos encantados', opinó el portero esloveno.

En el vídeo en el que el 'Mono' Burgos anunció su decisión dijo que le gustaría salir como ganador de la Liga de Campeones, un torneo en el que cayó dos veces en la final con el Atlético, en 2014 y 2016, y en el que el club está clasificado para cuartos de final tras eliminar al vigente campeón, el Liverpool inglés.

Precisamente en la vuelta de esta eliminatoria, el último partido oficial disputado por el equipo antes de la pandemia, el 11 de marzo con victoria 2-3 en Anfield Road, Oblak fue el más destacado del equipo con hasta diez paradas, según las estadísticas oficiales de la UEFA.

'Yo creo que en el último partido lo hice bastante bien, no sé si fue el mejor o si hubo otros partidos mejores. Era un partido importante, octavos de 'Champions', pasamos, no estuve yo solo en el campo. Seguro que fue un buen partido, pero no sé si fue de los mejores', explicó al ser preguntado sobre si fue su mejor actuación.

La máxima competición europea aún no tiene decididas las fechas y el formato en el que se reanudará, pero se especula con la posibilidad de una sede única, un aspecto sobre el que Oblak dijo que cumplirán lo que decidan 'los responsables', que estarán 'manejando todas las opciones'.

'Lo mejor sería jugar en casa y fuera con público, pero ahora eso es imposible, así que vamos viendo cómo las cosas ocurren y ojalá la situación mejore y encontremos la mejor solución para acabar la temporada. Es difícil opinar mucho, pero yo estoy abierto a todo, soy profesional, y lo que nos digan lo voy a cumplir', añadió.

Para Oblak, una Liga de Campeones disputada sin público o en un campo neutral 'vale lo mismo' que la de temporadas anteriores, e incluso puede ser 'más complicada' para ellos por no contar con el aliento de los aficionados del Wanda Metropolitano.

'Hay equipos a los que su afición no les significa tanto como a nosotros, a nosotros en casa la afición nos da la vida, así que yo creo que no cambia el valor de una copa tan grande como la 'Champions'', opinó.

En cuanto a cómo afrontan la reanudación de la temporada de LaLiga Santander, que arrancarán el domingo 14 en San Mamés contra el Athletic Club, el portero esloveno admitió que la situación creada por la pandemia de coronavirus es 'rara' pero están 'felices de poder entrenar otra vez' y volver a jugar.

'Seguro que no va a ser igual jugar sin gente en el estadio, sin aficionados, pero creo que lo importante es eso, acabar la temporada. Ojalá lo hagamos de la mejor manera y sea suficiente para llegar a los puestos que queremos en LaLiga y en Champions lleguemos lo más lejos posible, ojalá podamos ganarla', valoró.

De los dos primeros compromisos ligueros, el de Bilbao y el que les enfrentará a Osasuna en Pamplona el miércoles 17, el Atlético comenzó hoy a analizar a los rivales, según explicó Oblak, que dijo que 'le preocupa todo' y que esperan llegar 'preparados' para obtener los puntos para alcanzar uno de los cuatro puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, ya que ahora son sextos.

'Estoy seguro de que vamos a estar preparados para estos dos partidos. Hay que ir partido a partido, primero es en Bilbao, hay que ir ahí, intentar ganar y hacerlo mejor, porque necesitamos puntos para llegar a puestos de 'Champions'', añadió el portero del Atlético, que está a un punto del cuarto puesto de la Real Sociedad.

Por esto, el conjunto rojiblanco afrontan las jornadas que quedan como 'once finales', en las que Oblak advirtió que 'no será fácil' para ninguno de los equipos jugar después de dos meses y medio parados.

'No hemos jugado desde el principio de marzo, sin amistosos y sin nada, es como una nueva pretemporada, todo el tiempo hemos entrenado pero no es lo mismo entrenar en casa que en el campo con balón y con equipo. Veremos cuando empieza todo cómo salen las cosas, es difícil opinar', dijo Oblak.

Al ser preguntado por el alto número de goles que se están viendo en la Bundesliga alemana dijo que espera 'no recibir muchos goles' y seguir 'en la misma línea' de antes del parón.

Oblak encabeza la clasificación del trofeo 'Zamora' al portero más goleado de LaLiga Santander, un galardón que podría lograr por quinta vez, igualando a Antonio Ramallets y Víctor Valdés, y siendo el primero en hacerlo de forma consecutiva.

'Del Zamora nunca he pensado mucho, he visto que de eso se habla pero nunca he pensado mucho', dijo el portero esloveno, que destacó que hay 'dos o tres porteros haciendo una temporada espectacular', entre ellos el madridista Thibaut Courtois, pero que en cualquier caso esta distinción no le preocupa 'para nada'.

De la misma forma se refirió al Balón de Oro, un trofeo en el que 'nunca' ha pensado. 'Los periodistas y la gente son quienes opinan, quienes escriben y quienes hablan de mí. Cuanta más gente hable bien de mi, mejor, pero yo seguiré trabajando y mejorando año a año para que al final de mi carrera esté feliz y seguro voy a dar siempre lo máximo, donde vaya a llegar, llegaré', sentenció Oblak. EFE

1011340