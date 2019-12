Oblak: 'No tengo dudas que si lo hacemos bien podremos ganar al Liverpool'

Madrid, 16 dic (EFE).- Jan Oblak, portero esloveno del Atlético de Madrid, declaró este lunes que el Liverpool, su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, es 'un equipo grande y complicado', pero se mostró confiado en que si lo hacen bien podrán superar al conjunto inglés para acceder a cuartos.

Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentarán en los octavos de final de la competición europea, siendo el partido de ida en el Wanda Metropolitano y la vuelta en la ciudad inglesa.

'El Liverpool es un equipo grande, cuenta con buenos jugadores, pero nosotros lo afrontamos con mucha ilusión. Espero que en el campo mostremos lo necesario para pasar', señaló Oblak, que apuntó que, aunque el conjunto inglés es primero de su Liga, tienen opciones para superar la eliminatoria.

'Están jugando muy bien, pero son dos partidos y cualquiera es complicado. No tengo dudas que si hacemos las cosas bien podremos pasar a cuartos. No me asusta nada porque, aunque hay grandes jugadores, en España hay otros y te acostumbras. Yo solo pienso en hacerlo de la mejor manera', manifestó.

Para Oblak el momento deportivo en el que se encuentra su equipo no influirá dentro de dos meses porque 'aún queda mucho'.

'Todavía estamos en diciembre y la temporada es muy larga. En la Liga estamos todos cerca y en Liga de Campeones hemos conseguido pasar a octavos, que no era fácil', comentó Oblak, que acudió a la gala de los Premios Marca de fútbol celebrados en Madrid, en la que recogió el galardón al portero menos goleado de la pasada temporada. EFE

