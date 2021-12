Oblak: 'Una noche increíble; muy feliz por toda la gente atlética'

Oporto, 7 dic (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, valoró este martes, tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones con una victoria por 1-3 contra el Oporto, que ha sido 'una noche increíble', manifestó su felicidad 'por toda la gente atlética' y recordó que 'no muchos creían' en ellos en el actual momento del conjunto rojiblanco.

'Una noche increíble. Un partido muy tenso, muy complicado. Y muy feliz por la victoria. Muy feliz por el equipo y por la afición que ha venido apoyándonos y por la que está delante de la tele. No muchos creían en nosotros en el momento que estamos, pero en un partido así se muestra el equipo y el grupo. Hoy se ha demostrado que tenemos un grupo fuerte y que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Muy feliz por toda la gente atlética', expresó en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro en Do Dragao.

'Si hay que sufrir, hay que sufrir. No veo que haya un límite. Ojalá podamos sufrir menos, pero es fútbol. Hay que mantener la cabeza alta cuando se pierde y mejorar y cuando ganas estar tranquilo porque no has hecho nada. El Atlético, desde que estoy aquí, siempre hemos sacado todo lo bueno cuando más necesario ha sido', abundó Oblak. EFE

id/jl