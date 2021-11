Oblak: 'Vamos a tener que hacerlo mucho mejor'

Madrid, 24 nov (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles, tras la derrota contra el Milan en la Liga de Campeones (0-1), que su equipo va 'a tener que hacerlo mucho mejor' para ganar en la última jornada en Oporto y poder lograr la clasificación para los octavos de final, al tiempo que abogó por 'levantar la cabeza' y recalcó que está 'convencido' de que su conjunto puede vencer en Do Dragao.

'Estábamos obligados a ganar hoy también y no lo hemos hecho. Es complicado. Estamos obligados a ganar en Oporto. Tenemos que ganar y jugar mucho mejor. Tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos pasar a octavos. Espero un partido duro. Es complicado perder así, pero es fútbol. Hay que levantar la cabeza, pensar en la Liga y después, cuando llegue la Champions, en el partido contra el Oporto', valoró en declaraciones a 'Movistar'.

'Debíamos hacerlo mejor. Somos conscientes de la situación y hay que seguir adelante, porque no queda otra. Estoy seguro y convencido de que podemos ganar en Oporto y seguir en la Champions este año', continuó el segundo capitán del Atlético, cuyo equipo es último ahora de su grupo.

'No fue un partido fácil. En la primera parte, el Milan se ha posicionado muy bien, no nos ha dejado jugar como hemos querido jugar y luego en la segunda parte hemos cambiado, aunque no hemos hecho suficiente, no hemos tenido muchas ocasiones, ellos tampoco, pero han marcado un gol y han ganado. Hay que seguir adelante. Todavía tenemos opciones. Vamos a tener que hacerlo mucho mejor que hoy', explicó.

'En la segunda parte empezamos bien, pero luego nos hemos apagado. Está claro que era fundamental hoy mantener la portería a cero y ganar. No lo hemos conseguido. Un centro lateral, han rematado, nos han marcado y es difícil hablar. Lo vamos a analizar, pero las cosas así es mejor que no pasen. Ha pasado, a levantar la cabeza y jugar el domingo, luego el próximo sábado y luego lo que nos espera en Oporto', concluyó.EFE

id-jl/ism