Obras de Warhol, Freud y Banksy a subasta en Christie's hasta final de mes

Londres, 17 mar (EFE).- La casa Christie's en Londres pone a subasta online hasta final de este mes grabados y otras obras de destacados artistas de los siglos XX y XXI, entre las que figuran trabajos de Andy Warhol y Lucian Freud , al tiempo que ofrece en una venta paralela litografías del grafitero británico Banksy.

Entre la amplia selección de obras de arte en venta figuran varias de Pop Art, como 'Sunset' (1972), de Andy Warhol, cuyo precio estimado oscila entre las 50.000 y las 70.000 libras (entre 58.258 y 81.558 euros, 70.000-97.000 dólares), 'Shoes' (1980), cuyo precio de partida también ronda entre las 50.000 y las 70.000 libras y 'Queen Elizabeth II' (1985), por la que se espera entre 100.000 y 150.000 libras (entre 116.500 y 174.782 euros, 138.000-208.000 dólares).

En un comunicado, la prestigiosa casa de pujas destaca también entre los platos fuertes de la venta obras de Lucian Freud, como 'Pluto aged twelve' (2000), con un precio de salida de 40.000 libras (46.622 euros, 55.500 dólares), o Melancholy III (1902), de Edvard Munch, por el que se estima un precio de partida de entre 150.000 y 250.000 libras (entre 174.782 euros y 291.404 euros, 208.000-347.000 dólares).

Christie's celebra de manera paralela una venta únicamente online de litografías y ediciones de obras del grafitero Banksy con el nombre 'I can't believe you morons actually buy this sh×t' ('No me puedo creer que vosotros, idiotas, de verdad compréis esta mierda'), que incluirá una impresión de la edición firmada de 'Morons (White)', de 2007, que sale con un precio estimado de entre 40.000 y 60.000 libras (46.634 y 69.951 euros, 55.500-83.200 dólares)

La venta está liderada por una impresión firmada del icónico 'Love Is In The Air' (2003), con un valor que oscila entre 300.000 y 500.000 libras (entre 349.800 y 583.000 euros, 416.000-694.000 dólares), considerada una 'muy rara' edición, y se subasta la conocida 'Girl With Balloon' (2004), cuyo precio ronda también entre 300.000 y 500.000 libras. EFE