Ocampos afirma que regresan 'con la cabeza alta' y con 'ilusión para LaLiga'

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El extremo del Sevilla Lucas Ocampos afirmó que, pese a la eliminación en los octavos de la Liga de Campeones, tras empatar 2-2 en el campo del Borussia Dortmund (2-3 en la ida), regresan 'a casa con la cabeza alta' y 'con mucho ánimo y mucha ilusión para acabar LaLiga, que ahora es lo importante'.

'El partido exigía carácter, personalidad; no pudo ser y ya hay que pensar en lo que viene. Caer nunca es fácil, pero jugando como hoy vamos a tener muchísimas posibilidades de seguir creciendo como equipo, como institución y también personalmente', dijo a la radio del Sevilla el internacional argentino.

Tras indicar que está 'mejorando día a día de la lesión' que tuvo en un tobillo y poniéndose 'a tono', admitió tras el encuentro que ahora está 'con un poco de bronca, pero también con la cabeza alta y orgulloso' del trabajo de 'todo el equipo', y ya centrado en el derbi del domingo contra el Betis, 'un partido muy difícil e importante'.

Ocampos declaró que el Sevilla pudo forzar la prórroga 'en la última jugada, pero esta vez la hazaña no se dio', y dijo sobre la acción del 2-0 del Dortmund que pensó que el árbitro estaba revisando 'la falta sobre Fernando, pero no que había un penalti' antes, aunque 'ya no sirve de nada' y deben pensar sólo en 'mejorar y seguir por este camino'.

'Este club tiene siempre ganas de competir con los mejores, lo demostramos el año pasado y también ahora. Hay que seguir con esta mentalidad, que sigamos por este camino es lo mejor para el equipo y para la institución', subrayó el argentino.

Sobre el noruego Erling Haaland, autor de 4 goles para el Dortmund en esta eliminatoria, destacó que 'es un delantero que demuestra lo que se dice de él'.

No obstante, Ocampos quiso centrarse en el futuro de su equipo porque 'esto va muy rápido, no hay tiempo para pensar en lo que pasa, hay dejar esto atrás y enfocarnos en el derbi y en la Liga, que es lo que nos da de comer todos los días'. EFE