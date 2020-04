Ocho de cada diez pymes mexicanas en peligro por la pandemia del coronavirus

Pedro Pablo Cortés

México, 1 abr (EFE).- Ocho de cada 10 pequeñas y medianas empresas mexicanas (mipymes), que suman casi tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del PIB, están en peligro de paralizar sus operaciones por el impacto de la pandemia del coronavirus, advierten representantes del sector.

En una encuesta a 1.211 de las 4,3 millones de mipymes que hay en México, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) encontró resultados 'tremendamente alarmantes', explicó a Efe Juana Ramírez, socia del consejo directivo de la organización.

'En mayo vamos a ver un cierre masivo de mipymes. También habrá la disminución dramática de los empleos en este sector: 57 % nos dicen que tendrán dificultad para pagar a sus empleados y el 25 % se verá forzado a despedir personal', señala la empresaria.

Con 1.215 casos y 29 muertes, México está en 'emergencia sanitaria' por coronavirus, lo que implica la suspensión de actividades no esenciales de todos los sectores hasta el 30 de abril.

Al anunciar la declaración de emergencia nacional, el canciller Marcelo Ebrard pidió este lunes a los empresarios respetar las disposiciones oficiales y solidarizarse con sus empleados.

'No se les puede privar de su salario este mes de acuerdo a la ley ¿Qué sucedería con quien se oponga o abra o diga: 'A mí no me importa'? Bueno, pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa, una clausura', comentó Ebrard.

Pero, para que esto suceda, Ramírez considera indispensable acompañar la crisis con políticas oficiales como incentivos fiscales, líneas de crédito, fondos de emergencia y suspensión de pagos de servicios, al argumentar que la reactivación económica podría demorar entre 12 y 18 meses.

'Hablamos de organizaciones que ya tienen hasta 200 empleados y que se van a ver obligados a despedir. No es un tema de falta de solidaridad de los emprendedores y microempresarios, es que no hay humanamente cómo resistirlo, si no se toman medidas', expone la consejera de la ASEM.

EFECTOS INMEDIATOS

La pandemia ha causado una caída del 90 % en las ventas de estos negocios hasta ahora, una pérdida de 30.000 millones de pesos (1.262 millones de dólares), indica Alejandro Salcedo, presidente en México de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme).

De no concretarse las medidas adecuadas, Salcedo estima que se perderían 1 millón de empleos y se cerrarían 100.000 micronegocios en el corto plazo.

'Podría ser esa la catástrofe, negocios que ya no podrán abrir sus puertas y a esto hay que agregar la agonía del tiempo que dure la reactivación económica de nuestro país. Calculamos que para salir de este hoyo se necesita más de un año', asegura.

APOYOS INSUFICIENTES

Al justificar la falta de estímulos fiscales como los que han adoptado otros gobiernos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no rescatará a las grandes empresas.

En su conferencia matutina, este miércoles el mandatario reiteró por ejemplo que no bajará impuestos y pidió a los empresarios que tengan 'conciencia' y no despidan a sus empleados.

En su lugar, ha ofrecido con anterioridad un millón créditos a pequeñas empresas por un total de 25.000 millones de pesos (más de 1.000 millones de dólares), de los que la mitad irían a unidades económicas informales.

'Ya estamos trabajando para su aplicación inmediata, son de los trabajadores que no se fueron a sus casas porque son básicos, ya se está trabajando. Tenemos un padrón, se está haciendo la selección', afirmó en su rueda de prensa el martes.

Aunque Salcedo ve esto como una 'primera alternativa', al igual que los apoyos que han ofrecido algunos gobiernos estatales, considera que esto sería insuficiente.

El representante mexicano de Alampyme calcula que, dependiendo del negocio, se necesitan apoyos de entre 50.000 pesos (2.100 dólares) hasta 700.000 pesos (29.500 dólares) para estar sin operar cuatro meses y pagar a los empleados.

Pese a las declaraciones del mandatario, Salcedo percibe que el Gobierno mexicano no ha escuchado al sector comparado con los empresarios de alto perfil.

'Muy poco (nos escucha el Gobierno). Porque ya hemos mencionado al presidente que voltee a vernos al micro y pequeño empresario en este momento, que es quien más problemas va a tener para mantener su negocio. Si no estará cometiendo un grave error', manifiesta. EFE