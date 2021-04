Odriozola: “Siento felicidad plena porque el trabajo da sus frutos”.

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- Álvaro Odriozola, lateral derecho del Real Madrid, respondió al ser preguntado por los malos momentos que está atravesando por las lesiones que no hay que quejarse porque “hay gente muriendo en los hospitales” por la pandemia y dijo que, por fin, siente una “felicidad plena porque el trabajo da sus frutos”.

“Siento felicidad plena. Este mundo del fútbol es muy complicado, este año sobre todo en el plano personal con muchas lesiones, apenas tuve vacaciones de la temporada pasada a esta... hay momentos en los que cuesta y hoy tras el gol y el partido siento una felicidad plena porque el trabajo da sus frutos”, dijo en Movistar+.

“No se trata de esconderlo. Por supuesto que se pasan momentos muy malos. En el fútbol hay altibajos, lesiones... en el Real Madrid no hay excusas, pero a veces cuesta por las lesiones y la poca continuidad. Son momentos malos, pero si lo pones en perspectiva con lo que está pasando en la sociedad, nosotros tenemos que relativizar los problemas. Marcar un gol con el Real Madrid es indescriptible, hay gente muriendo en hospitales, y no nos vamos a quejar”, continuó.

Un Odriozola que no quiso reprochar nada a nadie: “Soy una persona muy autocrítica, de las que se mira a uno mismo antes. He tenido cuatro lesiones, ha sido muy complicada la puesta a punto y no tengo nada que reprochar nada”, declaró.

El lateral derecho no quiso opinar sobre la Superliga: “Los jugadores bastante tenemos con jugar y dar nuestro mejor nivel. Ha sido una temporada muy complicada y estamos vivos en Liga y Champions. Nos ceñimos a eso. Tenemos a un fantástico presidente y nos ceñimos a ello”, comentó.

Odriozola quiso empezar mandando un mensaje de cariño a Eusebio Sacristán, quien se recupera tras sufrir un traumatismo craneoencefálico: “Me gustaría empezar mandando un saludo a una persona muy especial para mí como Eusebio Sacristán. De bien nacido es ser agradecido, el me dio la oportunidad de debutar y quiero mandarle públicamente un fuerte abrazo y fuerza en su recuperación”, aseguró. EFE

