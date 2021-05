Ogier defiende el liderato sobre la tierra de Portugal

Redacción Deportes, 20 may (EFE).- El Campeonato del Mundo de Rallys 2021 se reanuda este fin de semana con la cuarta prueba, el Rally de Portugal, y con el francés Sebastien Ogier (Toyota Yaris) al frente de la general con dos triunfos en tres carreras.

Ogier, siete veces campeón y defensor del título y cinco veces ganador en Portugal, lidera el Mundial de pilotos con 61 puntos y dos victorias, en Montecarlo y Croacia. El francés aventaja en ocho puntos al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) y en diez al británico Elfyn Evans (Toyota Yaris). Cuarto a 21 está el estonio Ott Tänak (Hyundai i20) y quinto a 22, el joven finlandés Kalle Rovanpera (Toyota Yaris).

El heptacampeón francés atesora cinco victoria en Portugal, un récord que comparte con el finlandés Markku Alen y al que tendrá oportunidad de superar si logra la victoria el domingo.

Neuville lidera el equipo Hyundai, en el que estará acompañado por Tänak, campeón en 2019 y ganador este año en el Rally Finlandia-Ártico, y el español Dani Sordo.

El Rally de Portugal marca el regreso al Mundial de Sordo, ausente desde su quinto puesto en la prueba inaugural, el Rally de Montecarlo. Lo hace con su nuevo copiloto: Borja Rozada, que sustituye a Carlos del Barrio, ahora navegante del paraguayo Fabrizio Zaldivar (Skoda Fabia Evo WRC3).

'Portugal siempre es especial para mí porque está muy cerca de España. Me gustan mucho las carreteras y el ambiente. En años anteriores, siempre he disfrutado de un estímulo extra por parte de los numerosos espectadores que acuden, pero es poco probable que este año sea igual, debido a las circunstancias, pero me alegro de tener la oportunidad de competir en cualquier caso', señala Sordo.

'Me entusiasma volver a Portugal. Me gustan las etapas; tienen un poco más de agarre, aunque Fafe es bastante resbaladizo. Nos espera un fin de semana emocionante', agrega el cántabro en declaraciones que difunde el equipo Hyundai.

El Rally de Portugal, que no pudo celebrarse en 2020 por la pandemia, se disputa de viernes a domingo y tiene su base en la localidad de Matosinhos, cerca de Oporto.

El primer día se disputan ocho especiales agrupadas alrededor de Arganil. Serán dos pasadas por los tramos Lousã (12,35 km), Góis (19,51) y Arganil (18,82), y una a Mortágua (18,16 km), que regresa al recorrido tras 20 años de ausencia, y a la superespecial en el circuito de rallycross de Lousada (3,36 km).

En la jornada del sábado casi la mitad de la distancia competitiva del rally se concentra en dos bucles idénticos de tres tramos en las montañas de Cabreira, al noreste de Matosinhos, informa la web del Mundial.

Los pilotos se enfrentan a recorridos dobles por Vieira do Minho (20,64 km), Cabeceiras de Basto (22,37 km) y Amarante (37,92 km), y una pasada por el tramo urbano costero en Porto Foz (3,30km).

El itinerario del domingo gira en torno a la especular especial de Fafe, con su gran salto antes de la meta.

El último día hay cinco tramos: Felgueiras (9,18 km), otro que regresa tras años de ausencia; dos pasadas a Montim (8,75) y Fafe (11,18).

En total, 20 tramos y 337,51 kilómetros contrarreloj de un total de 1.514,07. EFE