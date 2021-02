OIEA informa que Irán limitará sus inspecciones nucleares a partir del martes

Viena, 16 feb (EFE).- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó hoy de que Irán reducirá su cooperación y limitará el acceso de los inspectores internacionales a ciertas instalaciones a partir del próximo martes.

Según señaló la agencia nuclear de la ONU, Irán dejará de aplicar 'medidas voluntarias de transparencia' bajo el acuerdo de 2015 suscrito en este ámbito con seis grandes potencias.

Además, Teherán ha comunicado que ya no aplicará el llamado Protocolo Adicional, que permite a los inspectores del OIEA visitar con poca antelación y sin previo aviso cualquier instalación nuclear civil o militar de la República Islámica.

'Irán informó (...) el 15 de febrero de que el país dejará de aplicar a partir del 23 de febrero medidas voluntarias de transparencia bajo el JCPOA (el nombre en inglés del acuerdo nuclear), incluido el Protocolo Adicional', indicó el organismo en un comunicado.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, está dispuesto a viajar a Irán con el objetivo de 'encontrar una solución aceptable para que el organismo continúe con la labor de verificación esencial'.

El Ministerio de Exteriores de Irán amenazó el lunes con tomar esta medida si no se producían avances respecto a la vuelta de EEUU al acuerdo nuclear.

'En caso de que las otras partes no cumplan sus compromisos, el Gobierno iraní estará obligado a suspender la implementación voluntaria del Protocolo Adicional del TNP (Tratado de No Proliferación nuclear)', dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadeh.

El acuerdo nuclear se firmó en 2015 entre Irán y seis grandes potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) para restringir el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

El pacto quedó seriamente dañado con la decisión del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar en 2018 a su país del pacto y volver a imponer sanciones a Irán.

Teherán respondió vulnerando gradualmente el convenio con el fin de presionar a las potencias europeas para que garantizasen las ventajas económicas que recogía el acuerdo para Irán.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su predisposición a volver al consenso, pero espera que Irán tome primero medidas para generar confianza.EFE