Okay se despide del Celta: “Siempre os llevaré en mi corazón”

Vigo (España), 1 feb (EFE).- El internacional turco Okay Yokuslu, que jugará lo que queda de temporada en el West Bromwich Albion, de la Premier League inglesa, expresó en una carta colgada en sus redes sociales su agradecimiento al Celta de Vigo, al que “siempre” llevará en su “corazón”.

“He tenidos momentos bonitos e inolvidables durante el tiempo que he estado aquí. Siempre ha sido un placer sudar y luchar por la camiseta del Celta. Cada vez que estaba en el campo, he intentado dar lo mejor por el club”, señala el centrocampista.

Okay agradece a todos los que estuvieron a su lado “en los tiempos difíciles y bonitos”, e insistió en que siempre llevará en su “corazón” al club vigués, al que llegó en 2018 desde el Trabzonspor.

También el lateral uruguayo Lucas Olaza, que rescindió su contrato con el Celta para firmar por el Real Valladolid hasta final de temporada en calidad de cedido por Boca Juniors, mostró su agradecimiento a los empleados del club, a sus excompañeros y a la afición por todo “el apoyo” que le mostraron en sus dos años en Vigo.

“Cuando las cosas estuvieron difíciles, fue cuando más estuvieron. Y por segunda vez me apoyaron como nunca pensé! Todos los mensajes que he recibido durante estos días de incertidumbre fueron increíbles. Espero que me recuerden de gran manera, igual que yo a todos ustedes”, escribió Olaza.

A pesar de ser el futbolista de la plantilla más utilizado hasta que fue apartado del grupo, la dirección deportiva rechazó la posibilidad de quedarse en propiedad con el lateral por 4 millones de euros. EFE

1010153