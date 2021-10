Olano:'Me retiré con 33 años al ver el trato que sufrió Indurain'

Carlos de Torres

Erg Chebbi (Marruecos), 14 oct (EFE).- Abraham Olano (Anoeta, Guipúzcoa, 51 años), se recupera en las jaimas de Erg Chebbi de la etapa de las dunas de Erg Chebbi. El campeón del Mundo en ruta 1995 y de contrarreloj en 1998 y vencedor de la Vuelta'98, sufre y disfruta a partes iguales en la Titan Desert en su cuarta participación. Sus sensaciones como ciclista 'anónimo' y sus recuerdos, dan para recuperar emociones.

Olano atendió a EFE frente a las monumentales dunas doradas cercanas a Marzouga. Quemado por el sol, manifestó su admiración por la nueva generación del ciclismo actual con los Pogacar, Van der Poel y Van Aert, se descubrió ante Valverde y recordó su retirada con 33 años, 'antes de tener que pasar por el trago y las críticas que tuvo que pasar Miguel Indurain' antes de colgar la bicicleta en aquella Vuelta de 1996.

.- Pregunta. En medio del desierto se supone que no se habrá enterado de que hoy se ha presentado el recorrido del Tour de Francia.

.- Respuesta.- Ni me he enterado. Normalmente es que al final todo dependa de las jornadas reina de montaña y de las cronos. Lo que veo claro es que en el ciclismo actual 'tienes que destacar en algo, o en contrarreloj o en montaña', de lo contrario no hay nada que hacer'.

.- P. ¿Qué tal ha pasado la etapa de las dunas?

.- R. Bien, lo que pasa es que al final de los 4 km de arena se ha hecho pelota. Lo he pasado mal, he sufrido, ves que algunos van navegando y tu te hundes en la arena porque algunos tenemos cierto peso.

EN LA TITAN VES QUE LA VIDA ES MÁS SENCILLA DE LO QUE PARECE

.- P. A un día de terminar la cuarta Titan Desert, ¿qué le proporciona la experiencia de participar en este tipo de pruebas?

.- R. Vengo porque me llama Melcior Mauri. Es una experiencia bonita. Suelo preparar la carrera, no hago series pero trato de llegar bien. El paisaje es precioso, nada que ver con las escenas de carretera. Luego está la convivencia en las jaimas, es una forma de estar con la gente que me apoyó cuando era profesional. Es un momento para agradecer aquel trato.

.-P.- ¿Qué piensa al pasar por los pueblos y ver la forma de vida de sus gentes?.

.- R.- Me da que pensar en la sociedad en que vivimos. Cambiamos muy rápido para lo bueno, pero en estos sitios ves que la vida es mucho mas sencilla de lo que parece y que se puede vivir con menos'.

.-P.- Usted estuvo trabajando como técnico en Gabón.

.-R.- Fue una experiencia buena, pero era complicado avanzar porque los políticos no quieren que avances, no había medios, hacen falta bicicletas, si no es imposible evolucionar.

P.- ¿Le gusta el ciclismo en ruta actual?

.R.- Hay gente con talento, pero los jóvenes con las redes sociales se creen que son figuras y eso perjudica su evolución. Juan Ayuso pinta bien, pero también pintaba Enric Mas. En algo tienes que ser el mejor, si no, hoy en día no haces nada, solo puedes luchar por puestos puesto. Estamos en España en un momento de expectación, hay jóvenes que prometen.

.-P.- De los corredores actuales, ¿quién le sorprende?

.R.- Me sorprenden todos porque no se esconden, abren gas a 60 km de meta y van a tope. Es un ciclismo arriesgado, son corredores que atacan mas, son muy ofensivos. A veces incluso se precipitan en los ataques para buscar la debilidad de los rivales.

ME RETIRÉ A LOS 33 AÑOS AL VER CÓMO FUE TRATADO INDURAIN

.-P.- ¿Qué tiene que decir de la leyenda de su titulo mundial en Duitama'95 y de su relación con Miguel Indurain?

.- R.- Con Miguel siempre he tenido una buena relación. En aquel Mundial Miguel pinchó en la vuelta anterior y yo le cubrí las espaldas. Cambió rápido la rueda y cuando llegó al grupo atacó Koninshev y él se mosqueó porque aprovecharon para atacar. No le sentó nada bien. Luego ataqué yo y pinché a 1.800 metros de meta. Miguel controló detrás y yo fui a tope para ganar.

.-P- Actualmente Valverde sigue tirando del carro del ciclismo español con 41 años, y usted se retiró con 33.

.R.- Vi como le trataron a Miguel en los medios, creo que lo maltrataron, fue muy criticado por su retirada en la Vuelta. Yo me planteé que no quería pasar por ese trago. Pensé que si a Miguel le trataron así, a mí ...... no sé qué hubiera pasado. Preferí dejarlo.

.- P.- ¿Y qué opina de Valverde?

.-R.- Me quito el sombrero ante él por su trayectoria. Tiene un gran mérito, tanto él como su grupeta de Murcia (risas). EFE

