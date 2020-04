Olazábal: 'Lo peor es que no sabemos qué va a pasar o cuándo va a pasar”

Madrid, 6 abr (EFE).- El golfista español Jose María Olazábal dialogó este lunes por videoconferencia con miembros de la Asociación de la Profesionales de Golf de España en la semana en la que se habría jugado el Masters, que él ganó en dos ocasiones (1994 y 1999), se refirió al daño que está haciendo la pandemia de coronavirus y dijo que 'lo peor es que no sabemos qué va a pasar o cuándo va a pasar”.

'Con todo lo que está pasando estos días, hay que dar gracias a que la familia está bien; todos estamos bien. Y quizá lo peor es que cuando ya estabas pensando en que te quedaban unos días para que acabara la pesadilla, ahora son 15 días más. Pero hay que tener paciencia. De momento, no me estoy entrenando nada, sólo haciendo algo de entrenamiento físico. Y gracias a la medicación, sin casi dolores', dijo Olazábal.

Sobre las consecuencias de la pandemia, Olazábal afirmó: 'Nadie sabe lo que va a pasar con los torneos del Grand Slam. En abril comenzaba también la parte fuerte del calendario del Champions Tour (veteranos), y no se sabe aún cuándo, o si se va a reanudar. La Ryder Cup también está en el aire. Nadie sabe lo que va a pasar. No hay torneos computables suficientes, muchos jugadores comenzaban ahora su planificación fuerte del año que no llegarán a clasificarse por falta de competición. Todo se ha trastocado y lo peor es que no sabemos qué va a pasar o cuándo va a pasar”.

El guipuzcoano recordó que 'hace más de 20 años el calendario para Europa comenzaba en abril, con el Masters de Augusta, y solía acabar a finales de octubre, con el Volvo Masters. Algunos teníamos la fortuna de poder ir a jugar a Japón. Pero normalmente, desde mediados de noviembre, ya no había competición. Yo recuerdo, volver de uno de esos viajes y dejar la bolsa en casa. Normalmente ni en diciembre ni enero cogía un palo. Y a mediados de febrero, cuando volví a entrenar, cogí la bolsa y me encontré dos plátanos que se habían secado completamente y solo quedaba la cáscara seca'.

José María Olazábal tuvo palabras de ánimo para todos los profesionales y para los más pequeños que pasan con sus familias estas semanas de confinamiento; y animó a todos a seguir trabajando y entrenando por y para el golf. A aprender de esta experiencia negativa y cambiarla en positivo, “porque de todo se sale”. Y a seguir amando a este deporte como él lo ama: “Las experiencias vitales que he vivido con el golf no tienen precio”. EFE