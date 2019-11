Oleg Sentsov: La UE debería dejar de comprar petróleo y gas a Putin

Barcelona (España), 18 nov (EFE).- El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2018, afirmó este lunes que si la Unión Europea (UE) quiere realmente castigar al presidente ruso, Vladímir Putin, debería dejar de comprarle petróleo y gas.

El activista proucraniano denunció que la anexión rusa de Crimea fue 'ilegal' y acusó a Moscú de la crisis de otro territorio que considera de Ucrania, el Donbás. Sentsov se mostró satisfecho del 'apoyo' general de la Unión Europea a Ucrania, pero señaló que la organización castiga a Putin a menudo de forma 'suave'.

'Si la UE quiere acabar con Putin que deje de comprarle petróleo y gas. Lo que pasa que eso no lo van a hacer porque traería terribles consecuencias económicas', aseguró este lunes el cineasta ucraniano, quien presentará en Barcelona su último documental 'The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov', incluida en el festival de cine y derechos humanos.

Sentsov, quien fue liberado en un intercambio de prisioneros en septiembre pasado tras haber sido detenido y encarcelado en 2014 en Rusia acusado de 'terrorismo', mantuvo un encuentro con un grupo de periodistas organizado por la oficina del Parlamento Europeo, institución que en 2018 le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia.

En el encuentro de este lunes, el cineasta rememoró que fue detenido y coaccionado por las autoridades rusas, con la intención de que se declarara culpable de haber incendiado un edificio ruso con otros compañeros en 2014, hechos que niega que cometió, pero por los que pasó varios años en una celda de pequeñas dimensiones, acusado de 'terrorismo'.

Aseguró que 'su naturaleza' le permitió aguantar 'sin saber muy bien cómo' y que otros dos detenidos sufrieron tantas torturas que el Kremlin consiguió una declaración falsa suya. Para Sentsov, 'en Rusia no existen los juicios justos'.

El activista señaló que la población de la Crimea anexionada a Rusia 'no tiene futuro', pues nadie la reconoce y 'no puede desarrollarse ni económica ni socialmente'. Por eso, mostró su preocupación por la tensa situación que afronta el Donbás.

Por otro lado, consideró que Ucrania está siendo 'utilizada' por EEUU y Rusia en el proceso para una posible destitución en Washington del presidente Donald Trump y su presunto abuso del cargo para investigar a sus rivales políticos.

Sentsov, que no pudo recoger en 2018 el premio Sájarov en persona por estar en prisión, viajará a Estrasburgo el próximo 26 de noviembre para recibir el galardón de manos del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. EFE