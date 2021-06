Oliveira destaca como clave 'el momento en que cayeron esas gotas de agua'

Hohenstein-Ernstthal (Alemania), 20 jun (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), segundo en el Gran Premio de Alemania de MotoGP reconoció que estaba 'muy contento con esta carrera', si bien enseguida destacó que la clave estuvo en 'el momento en que cayeron esas gotas de agua y Marc supo entender el nivel de agarre'.

'Yo no estaba detrás de Marc, me quedé bloqueado en mitad del grupo y cuando llegué a la segunda posición ejercí toda la presión hacia él, pero sentí que tenía todo bajo control y a tres vueltas del final dio el último tirón y yo ya estaba muy al límite de neumáticos, así que entendí que lo importante era llegar con la moto al box', reconoció el portugués de KTM.

Oliveira recordó sus problemas iniciales pues 'al comienzo del campeonato no entendíamos cómo darle la vuelta a la situación y tuvimos que confiar mucho en las piezas que llegaban, hicimos una gran labor de equipo los cuatro pilotos de KTM y también Pedrosa, por eso necesitaba finalizar carrera, porque no era capaz de rematar, pero la carrera de Mugello nos dio la confirmación de todo lo que necesitaba'.

'Soy una persona que siempre mira hacia delante, no hacia atrás, y es cierto que al comienzo tuve dificultades, pero a lo mejor, sin esos momentos difíciles, tampoco estaría aquí; esos momentos te hacen empujar más fuerte y ahora estamos bien pero hay que seguir y sacar cuantos más podios mejor y por el momento carrera a carrera', señala Miguel Oliveira.

No obstante, Miguel Oliveira recordó: 'En Assen solemos tener dificultades, el año pasado no corrimos allí, así que tampoco tenemos experiencia, pero sabemos que las Yamaha son fuertes allí y en cualquier caso vamos con la mente abierta y me tomo esta racha de podios como una motivación'. EFE