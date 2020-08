Oliveira dice sentirse 'feliz y orgulloso'

Madrid, 23 ago (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) dijo sentirse 'feliz y orgulloso' y explicó que 'hay muchas razones por las que sentirme contento por cómo ha ido el día ya que ha sido una victoria en casa de KTM y de Red Bull, lo que hace que sea aún más especial, y también es la primera victoria en MotoGP para mí'.

'Durante todo el fin de semana trabajamos muy bien y tuve suerte de que hubiese una segunda carrera, porque pude cambiar el neumático delantero y eso es lo que me ha permitido ser más competitivo en la segunda carrera', reconoció Oliveira.

'Estoy muy feliz, con los pies en la tierra, pero con la mente en las nubes. Me siento feliz por mí, por mi familia y por la afición portuguesa', destacó.

'No se puede predecir mucho en una carrera a doce vueltas. He ido hacia adelante y no tenía que preocuparme de gestionar ni gasolina ni neumáticos ya que era una carrera más fácil en ese sentido y sabía que Jack y Pol iban muy fuertes, pero no imaginaba que pudiese adelantarlos de una manera limpia, por así decirlo', comentó.

'Pol empezó a cerrar la puerta a Jack un poco más, y Jack trataba de ir a por la victoria en las últimas curvas y sabía que iba a ir así y que yo me podía beneficiar, por lo que he ido a lo seguro y de forma inteligente me he metido por el interior para acabar primero', recordó Miguel Oliveira.

'Nada me ha venido fácil en mi carrera pues mi camino ha ido marcado por un trabajo muy duro y siempre he tenido que pelear muy duro. El año pasado tuve un aprendizaje importante, y con la lesión en el hombro pilotando en la segunda parte de la temporada, me costaba mucho como tampoco estaba en el modo correcto a nivel mental', aseguró el portugués.

'Conseguir volver de ahí hasta aquí, es un gran paso. No lo he hecho en solitario ya que tengo un gran equipo detrás de mí, KTM me ha dado muchísimo apoyo y sé lo quiero agradecer a todos ellos pues han depositado su confianza en mí y me han dado fuerzas para seguir trabajando', incidió.

'Tendremos que ver qué tal vamos en los siguientes circuitos, pero estoy tratando de pilotar de una manera más suave, o como mínimo me sale así pues no me atrevería a decir que sea un piloto así de fino pero hemos arreglado errores de la temporada anterior a esta', afirma Oliveira quien reconoce que 'Dani Pedrosa ha hecho buena parte del trabajo y nos está aportando muy buena información para hacer que esta moto sea más fácil de pilotar'.

'Eso se ve en los resultados. Ahora podemos sentir que la moto es más fácil, que podemos ser más finos y eso es un poco el resultado del trabajo de Dani, que pilota así de fino, por lo que no tenemos muchas razones para preocuparnos por los próximos circuitos ya que en Misano hicimos un test, pero hasta que lleguemos todo serán proyecciones', afirmó Miguel Oliveira. EFE