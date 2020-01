'Once Upon a Time in Hollywood' y '1917' vencen en los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- La comedia 'Once Upon a Time in Hollywood' de Quentin Tarantino y el drama '1917' de Sam Mendes vencieron este domingo en la 77 edición de los Globos de Oro, entregados en Los Ángeles (EE.UU.) en una ceremonia en la que ninguno de los hispanos nominados consiguió llevarse el galardón.

'Once Upon a Time in Hollywood' se proclamó mejor cinta de comedia o musical y lideró la lista de obras premiadas con tres galardones, mientras que '1917' ganó en mejor película dramática y sumó un total de dos premios, empatada con 'Joker' y 'Rocketman'.

Curiosamente, '1917', el drama vencedor de Sam Mendes, recibió la mayoría de votos de los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) si bien aún no ha sido visto por el público de la capital de la industria cinematográfica porque su estreno comercial está previsto para la próxima semana. EFE

romu/arm

(foto) (vídeo)

Accede al contenido premium exclusivo, con todas las fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://efs.efeservicios.com/noticias-multimedia/entretenimiento-america/). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento