ONG denuncia crisis en Bahamas por el derribo de casas precarias de haitianos

San Juan, 23 abr (EFE).- La asociación Human Rights Bahamas (HRB) denunció este viernes que el Gobierno del archipiélago está provocando una crisis humanitaria por el derribo de viviendas precarias en las Islas Abaco, en el norte de este territorio atlántico, en las que mayoritariamente habita población de origen haitiano.

El director legal de HRB, Fred Smith, señaló que las casas en Ábaco están siendo derribadas desde el jueves, mientras el caso está ante los tribunales y esperando el fallo del juez.

“Se supone que somos una democracia constitucional que opera de acuerdo con el estado de derecho.Cuál es el sentido de tener tribunales como foro para resolver disputas si el gobierno simplemente está dispuesto a ignorar el proceso judicial y arruinar la vida de las personas sin una justificación legal ', dijo Smith en un comunicado.

Recordó que cientos de personas ya perdieron sus hogares en la tragedia del huracán Dorian, en 2019, a lo que ahora se suman las demoliciones que consideró ilegales por parte del Gobierno.

'El Gobierno de Bahamas se mantiene firme en su determinación de garantizar que los peligros para la salud y las condiciones peligrosas que fomentan las comunidades no reguladas se aborden de manera decisiva y eficaz', indicó el Ejecutivo para justificar la demolición.

RIESGO PARA LA SALUD

El portavoz del Gobierno, Fred Bannister, advirtió que sin la acción del Gobierno miles de personas pronto acudirían en masa a la zona -para establecer nuevas viviendas precarias sin ninguna regulación-, poniendo en peligro la salud de 'todas y cada una de las personas de esa isla'.

“Si tenemos otra tormenta en Ábaco, con fuertes vientos, esas estructuras volarían”, dijo.

“Es fundamental que todos comprendan que estas edificaciones no reguladas deben desaparecer. Las personas no pueden vivir en este tipo de miseria, no pueden vivir en estas condiciones peligrosas y no se les puede permitir que sigan creando incertidumbre', subrayó.

La decisión del Gobierno provocó reacciones como la de Dina Lafrance, una mujer de 37 años que vive en la zona desde hace 12 años y que dijo a la radio estatal que está desconcertada por el compromiso del Ejecutivo de erradicar el barrio de viviendas irregulares donde habita, dada la dificultad que muchos siguen experimentando después del huracán Dorian para encontrar un techo.

“Mucha gente se quedará sin hogar. No sé qué voy a hacer, si las cosas se complican mis hijos tendrían que dirigirse a Nasau -la capital- hasta que pueda hacerlo algo mientras sigo encontrando respuesta ', denunció.

INTERVENCIÓN POLICIAL

A principios de este mes, la Policía llevó a cabo en Abaco operaciones de confiscación de generadores, suministros de alimentos, artículos personales y el arresto de residentes por varias presuntas infracciones.

Fueron colocados letreros en edificaciones erigidas ilegalmente que advertían a los habitantes de la prohibición de cualquier construcción nueva y de la intención del gobierno de demoler todas las edificaciones sin licencia.

Un portavoz de la ONG Autoridad de Reconstrucción por Desastres denunció que hay una grave escasez de viviendas en Abaco y que el gobierno está optando por agravar aún más esta crisis, obligando a más personas a quedarse en la calle.

EL HURACÁN DORIAN PUNTO DE INFLEXIÓN

El punto de inflexión para los haitianos en Bahamas fue el paso del huracán Dorian por el archipiélago atlántico en septiembre de 2019, que provocó daños por valor de 7.000 millones de dólares y más de 1.000 personas dadas por desaparecidas, buena parte haitianos que habitaban en áreas de vivienda construidas sin permiso en las islas Ábaco y Gran Bahama, en el noroeste del país.

Las autoridades de Nasau aprovecharon que un número significativo de los afectados en esos dos grupos de islas eran haitianos sin permiso de residencia para anunciar la demolición de construcciones ilegales y la expulsión de todo aquel que permanezca en suelo de Bahamas sin autorización, lo que afecta principalmente personas de la antigua colonia francesa. EFE