ONG lanza campaña para llevar agua potable a campesinos de Nicaragua

Managua, 24 may (EFE).- La entidad no gubernamental estadounidense Water For People lanzó este lunes una campaña de recaudación de fondos para llevar agua potable a decenas de familias campesinas del norte de Nicaragua, donde casi la mitad de la población rural carece de acceso a agua segura.

'Estamos lanzando esta campaña con una primera meta de 50.000 dólares. Buscamos contrapartidas individuales o con empresas. Por cada dólar recaudado, vamos a dar otro (dólar). Si recaudamos 50.000 dólares, vamos a aportar otros 50.000, pero quisiéramos sobrepasar esa meta', dijo a Efe la directora país de Water For People, Liza Rivera.

Con el dinero recaudado la ONG pretende establecer proyectos de agua potable para 850 personas. También créditos para unidades de agua de calidad para 5.000 personas en los municipios de San Rafael del Norte y La Concordia, departamento de Jinotega, ubicados en el 'corredor seco', una franja que se extiende desde el norte del Gran Lago de Nicaragua hasta la frontera con Honduras, con la menor disponibilidad de agua del país.

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el Índice de Servicios Insuficientes de Nicaragua sobre los 'hogares que no cuentan con una fuente adecuada de agua y de disposición de excretas' se ubicó en un 16,2 % a nivel nacional y en un 33,6 % en zonas rurales.

La campaña 'Con agua das', Water For de People busca mejorar el acceso al agua donde solamente el 59 % de la población tiene el servicio.

Esta no es la primera vez que la organización trabaja en Nicaragua. En los últimos 10 años ha desarrollado proyectos de agua potable que benefician a 34.640 familias, mientras que otras 17.000 tienen mejores condiciones sanitarias.

Rivera afirmó que existen comunidades donde, en conjunto con los Comités de Agua Potable (CAPs), ya se ha logrado la cobertura total del servicio de agua. Además, se han instalado tanques de agua y lavamanos en 15 escuelas del norte de Nicaragua en el contexto de la covid-19.

Para 2021, Water For de People espera llevar el recurso a 26 escuelas públicas y 6 centros de salud de La Concordia. EFE