ONG venezolanas exigen protección para la comunidad LGBTI tras 3 asesinatos

Caracas, 17 jun (EFE).- Varias organizaciones de derechos humanos en Venezuela reclamaron este jueves que el Estado implemente políticas públicas para la protección de la comunidad LGBTI, tras el asesinato de una mujer trans y dos homosexuales en Caracas.

El fundador de la ONG Venezuela Diversa, Yonatan Matheus, informó a Efe que recientemente la Defensoría del Pueblo creó una oficina especial para los derechos de las personas LGBTI y que, a su juicio, debería trabajar con el Ministerio Público para investigar, sancionar a los responsables y acompañar a las familias en la reparación física y moral.

La ONG Provea denunció este miércoles que, en menos de 48 horas, 'tres personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron brutalmente asesinadas en Caracas'.

Una de ellas es una mujer trans que 'fue descuartizada' y la ONG Venezuela Diversa aclaró que los otros dos asesinatos 'corresponden a 2 hombres gais'.

Los tres asesinatos se produjeron en el municipio Baruta, que forma parte del área metropolitana de Caracas.

PIDEN RECONOCER LOS CRÍMENES DE ODIO

Matheus explicó que en el Código Penal venezolano no se reconoce el atenuante de crimen de odio, por lo cual, los organismos de seguridad desestiman que las víctimas pertenecen a la comunidad LGBTI, así como su condición de vulnerabilidad por no tener protección legal.

'En el caso de las personas trans no hay una ley de identidad, en el caso de las parejas LGBTI no hay una ley que proteja el matrimonio o los círculos familiares, en el caso de violencia en los centros de salud, en los puestos de trabajo, espacios públicos, no hay una ley marco que prohíba la discriminación por orientación sexual o identidad de género', agregó.

Asimismo, la coordinadora de la ONG Unión Afirmativa, Quiteria Franco, señaló a Efe que la orientación sexual o la identidad de género debe tomarse como un agravante, así como las características de cada crimen.

'En estos casos hubo saña, es decir, es la manera como se hace y el hecho que te indica que hay un sentimiento más allá del mero hecho de asesinar o robar', afirmó.

Franco indicó que en el caso de la mujer trans hubo un precedente, que es el rechazo y discriminación que recibió horas antes del crimen.

'Entonces automáticamente tienes que calificarlo como un crimen de odio', aseveró.

Aunque ya existe la Defensoría Especial, la activista también exigió la creación de una Fiscalía Especial en el Ministerio Público y que sean instituciones serias, sólidas, con personal formado y sin politizar.

'Si nosotros no abordamos seriamente y de manera institucional, desde el Estado, el estigma, la discriminación y los discursos de odio hacia las personas homosexuales y a las personas trans, esto va a seguir siendo una práctica terrible que vamos a seguir lamentando durante muchísimo tiempo', añadió.

Según datos recogidos por Transgender Europa en su Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y septiembre de 2020, 3.664 personas transexuales en el mundo fueron asesinadas en todo el mundo por prejuicios discriminatorios, de los que 126 se produjeron en Venezuela en 2017, de acuerdos a datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI).

Venezuela está a la cola de Suramérica en materia de avances para la población LGBTI, toda vez que en el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales. EFE