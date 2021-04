Ongwen, criminal de guerra, rememora su pasado de 'niño soldado' en Uganda

La Haya, 15 abr (EFE).- El criminal de guerra Dominic Ongwen, condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, presentó hoy un duro testimonio ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre sus comienzos como 'niño soldado' del Ejercito de Resistencia del Señor (ERS) en el norte de Uganda.

Ongwen explicó que, al poco de ser reclutado, le dijeron a él y a un compañero suyo que, si querían sobrevivir, debían asesinar a dos personas que estaban atadas a un árbol. “Nos ordenaron matarlos con un cuchillo, quitarles los intestinos y colgárnoslos alrededor del cuello”.

Tras hacerlo, los comandantes mezclaron la sangre que brotaba de los cadáveres con un plato de judías y les dijeron que tenían qué comérselo. “Me negué, pero nos dijeron que era lo que teníamos que hacer, así que nos vimos obligados a hacerlo”, aseguró.

El condenado por la CPI expuso con este y otros ejemplos las duras condiciones que vivió en sus inicios en el ERS, una organización armada cristiana nacida en 1987 que combatió en el norte de Uganda con el objetivo de implementar un régimen inspirado en los diez mandamientos de la Biblia.

Ongwen, reclutado cuando tenía diez años mientras volvía del colegio, aseguró que los hombres del ERS le dijeron que le obligarían a matar a sus propios padres si intentaba escaparse del campamento del grupo armado. Con el paso de los años, ascendió en la cadena de mando hasta convertirse en uno de los comandantes con más poder en el ERS.

El exlíder guerrillero explicó que, debido a su reclutamiento forzoso, no tuvo la posibilidad de aprender un oficio. “Le ruego a la comunidad internacional que me dé formación. Si me rehabilito, puedo convertirme en una buena persona”, aseguró.

El testimonio del Ongwen formó parte de unas vistas orales para decidir el alcance de su pena, pues ya fue declarado culpable de 61 crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos ataques contra la población civil, asesinato, tortura, persecución, esclavitud, matrimonio forzado, embarazo forzado y reclutamiento de niños soldado.

Ongwen se quejó de que solo entendió “entre un 40 % y un 60 %” de lo expuesto durante su juicio, que comenzó en diciembre de 2016, debido a las secuelas de un trastorno de estrés postraumático que le han tratado en el centro de detención de la CPI.

La Fiscalía ha pedido veinte años de cárcel y asegurado que su experiencia como 'niño soldado' no resta gravedad a sus delitos, mientras la defensa ha solicitado un máximo de diez años de prisión. Los jueces emitirán su condena el próximo 6 de mayo.

El excomandante del ERS se entregó en enero de 2015, diez años después de que el tribunal con sede en La Haya emitiera una orden de arresto contra él y otros cuatro líderes del grupo armado, entre ellos su fundador, Joseph Kony, que sigue en paradero desconocido.

En la actualidad, el ERS se encuentra muy debilitado y se calcula que mantiene en activo a entre 100 y 300 hombres armados. EFE