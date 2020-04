Ons Jabeur cree que lo justo sería comenzar en marzo de 2020

Redacción Deportes, 21 abr (EFE).- La tunecina Ons Jabeur, primera jugadora árabe en alcanzar los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, en el Abierto de Australia este año, recomienda que al menos se pueda disputar este año torneos por equipos para que sus compañeros/as puedan ganar algo de dinero, y que lo justo sería comenzar de nuevo en marzo del 2020.

Así se manifiesta Jabeur, en el 'podcast' de Eurosport 'Tennis Legends' que saldrá a la luz este fin de semana en el que la jugadora admite que ha tenido suerte porque en Melbourne logró avanzar en el cuadro y salvar su situación económica este año.

'Este año hemos jugado el Abierto de Australia y los otros torneos de comienzo de temporada. Sería justo comenzar desde Indian Wells, donde todos se detuvieron. Es justo para los otros Grand Slams y justo para los puntos y para todo', proclama Jabeur.

'Tengo la suerte de que esto haya sucedido ahora, después de los cuartos de final del Abierto de Australia. Si hubiera pasado hace 2 o 3 años, probablemente estaría en una situación muy, muy mala', reconoce la que fue ganadora de Roland Garros júnior en 2011 al batir en la final a la puertorriqueña Monica Puig.

'Sinceramente, esperaba jugar esta temporada y empezar de nuevo, pero no creo. Quiero decir, tengo una opinión sobre esta temporada desde que Wimbledon fue cancelado. El Abierto de Francia, no sé cómo van a lo hacen en septiembre. No creo que sea una buena idea empezar la temporada este año', afirma Jabeur.

'Tal vez empezar con algunos torneos de equipo, algunos torneos para que los jugadores puedan ganar algo de dinero y por lo menos puedan jugar pero no con puntos. Y luego comenzar la temporada de nuevo el año que viene en marzo', prosigue. EFE.