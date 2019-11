Oosthuizen comienza pletórico en Sun City

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El sudafricano Louis Oosthuizen se ha situado como primer líder del torneo de golf de Sun City, que se disputa en el campo Gary Player, al completar una espectacular vuelta inicial con 63 golpes, nueve bajo par.

Oosthuizen aventaja en tres golpes al belga Thomas Detry, en cuatro al italiano Guido Migliozzi y en cinco a un trío formado por sus compatriotas Ernie Els y Zander Lombard y el inglés Lee Westwood.

El jugador de Mosselbaai, de 37 años, ha ganado cinco torneos del circuito europeo en 'casa', pero aún no tiene en su poder este 'major' africano. Su inicio no pudo ser más esperanzador pese a que se tuvo que retirar el miércoles del pro-am por las molestias que le causaban unos cálculos renales.

'Teniendo en cuenta que a las 3.00 de la madrugada no creía que iba a salir, estoy muy contento. Pasé tiempo en el hospital del Rusenburg y esta mañana estaba un poco molesto, pero fui al campo de ensayo, hice unos cuantos golpes y no me afectó', explicó.

Jorge Campillo figura en el cuarteto que ocupa la séptima posición, tras presentar una tarjeta con 69 impactos, mientras que los también españoles Álvaro Quirós y Nacho Elvira son decimoséptimos con 70, en tanto que Rafa Cabrera Bello y Adri Arnaus acabaron en el puesto 49 con 74 y Pablo Larrazábal en el 59 con 76. EFE