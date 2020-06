Oporto y Benfica buscan el liderato en solitario

Nacho Ballesteros

Lisboa, 8 jun (EFE).- El Oporto y Benfica, empatados a 60 puntos, buscarán en la vigésimo sexta jornada liguera quedarse con el liderato en solitario, después de un regreso a la competición donde los 'dragones' perdieron y las 'águilas' empataron.

El primer partido de esta jornada se disputará mañana martes entre el Gil Vicente -en la parte templada de la tabla con 30 puntos- y el Famalicão, que es quinto a tres puntos del Sporting, por lo que su horizonte pasa por quedar entre los cuatro primeros y lograr un puesto europeo.

El miércoles, 10 de junio, comenzará con el choque entre el Vitória de Setúbal que dirige el español Julio Velázquez y los insulares del Santa Clara.

Ese mismo día, el Oporto, que tiene EL 'gol average' particular a favor con el Benfica, recibirá en Do Dragão al Marítimo, conjunto que necesita de la victoria si no quiere complicaciones con el descenso.

Por su parte, el Benfica juega el miércoles a domicilio contra el Portimão del colombiano Jackson Martínez, conjunto que ha regresado con buen pie, ya que se impuso la pasada jornada al Gil Vicente, aunque sigue penúltimo en puestos de descenso y a seis de la salvación.

El 11 de julio se medirán Belenenses y Vitória de Guimarães, un duelo en el que los visitantes apurarán sus opciones para mirar hacia los puestos europeos.

Por abajo, el Tondela del vasco Natxo Gonzalez, que viene de empatar a domicilio contra el Benfica, recibirá el jueves al colista, el Desportivo das Aves, que está a 12 puntos de la salvación, por lo que una nueva derrota sería casi definitiva.

El plato fuerte del viernes, 12 de junio, enfrentará al Sporting de Portugal y Paços de Ferreira; el equipo de Rubén Amorim no quiere pinchar para asegurar su posición en Europa League, mientras que el Paços de Ferreira llega fuerte tras ganar al Rio Ave y quiere una nueva victoria para alejarse del descenso.

Moreiresne y Rio Ave, octavo y séptimo clasificado, respectivamente, completan los partidos del viernes, 12 de julio.

El Braga de Francisco Trincão, fichado por el Barcelona el pasado mes de enero, cerrará la 25ª jornada el sábado contra el Boavista.

Partidos de la 26ª Jornada:

. Martes, 9 junio

Gil Vicente - Famalicão

. Miércoles, 10 junio

Setúbal - Santa Clara

Portimonense - Benfica

Oporto - Marítimo

. Jueves, 11 junio

Belenenses - Guimarães

Tondela - Aves

. Viernes, 12 junio

Moreirense - Rio Ave

Sporting - Paços de Ferreira

. Sábado, 13 junio

Braga - Boavista. EFE