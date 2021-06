Oposición bielorrusa apoya a Potrasevich tras su 'confesión' bajo tortura

Anatol Tomchyk

Minsk, 4 jun (EFE).- La oposición bielorrusa apoyó hoy al encarcelado periodista Román Protasevich tras las 'confesiones' que hizo anoche en una entrevista en la televisión pública de su país y que solo pueden haberse realizado bajo los efectos de la tortura, según aseguraron este viernes su familia y los políticos exiliados.

'No debemos creer las palabras de estas personas, incluido Román Protasevich. Porque hay que entender que se vio obligado a decir esto', alertó hoy la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, durante una conferencia de prensa en Varsovia.

CONFESIÓN BAJO TORTURA

Sostuvo que en los últimos meses ha habido muchas entrevistas de este tipo, donde la gente admite su culpa por su participación en las protestas. Sin embargo, pidió comprensión porque estas 'confesiones' se están grabando bajo presión.

Los padres de Protasevich también creen que la entrevista sólo fue posible después de la tortura en la prisión preventiva en la que se encuentra desde el 23 de mayo.

En las imágenes del video, se aprecian marcas de las esposas en las muñecas de Román.

'Sus creencias, estoy seguro, son fundamentalmente diferentes de las que él expresó. Estaba intimidado. Quizás incluso le suministraron algún tipo de psicotrópico. Nuestro Gobierno no se detendrá ante nada', dijo Dmitri Protasevich, el padre del periodista, al canal de televisión Currenttime.

PROTASÉVICH ADMITE SU CULPA

'Reconozco abiertamente que yo fui uno de los que publicó llamamientos a salir a la calle el día 9 de agosto de 2020' tras las fraudulentas elecciones presidenciales en Bielorrusia, en las que el líder, Alexandr Lukashenko, se atribuyó un sexto mandato, dijo Protasevich anoche en el canal ONT.

Pese a estar detenido en un centro de reclusión del KGB bielorruso desde que Lukashenko ordenara desviar a Minsk el avión en el que viajaba el periodista de Atenas a Vilna, y estar acusado de varios cargos penales, Protasevich dijo haber comparecido voluntariamente en el estudio de televisión.

'En cuanto me presentaron los documentos, me presentaron la acusación, enseguida admití mi culpa según el artículo 342 del código penal, organización de acciones masivas no autorizadas', agregó.

Admitió que sus publicaciones en las redes sociales y en el canal de Telegram Nexta, del que él era el director, provocaron 'disturbios descontrolados'.

NEXTA, CANAL CLAVE EN PROTESTAS

Nexta, con más de 1,2 millones de seguidores, fue clave en las protestas opositoras contra Lukashenko tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020 y para denunciar la represión policial de las marchas pacíficas.

Este canal fue reconocido como 'extremista' en octubre del año pasado y sus dos fundadores fueron acusados de organización de disturbios e instigar al odio social.

Además el KGB bielorruso le puso a Protasevich y al cofundador de Nexta, Stepán Putilo, en una lista de personas implicadas en 'terrorismo'.

Durante la entrevista, Protasevich también criticó el trabajo de la oposición en Lituania y Polonia, que tiene conflictos internos, según aseguró, y dijo que respetaba a Lukashenko.

'Muchas cosas por las que criticamos a Lukashenko en realidad son simples intentos de presión. En muchas situaciones él actuó como un hombre con huevos de acero', añadió el reportero, de 26 años, en la entrevista.

Pronosticó que después de la entrevista muchos lo considerarán un 'traidor' y dejarán de demandar su liberación.

'Pero yo quiero hacer todo lo que pueda para subsanar mis errores', afirmó también.

VÍDEOS DE PROPAGANDA ESCENIFICADOS

En los últimos díez días Protasevich ha hecho varias declaraciones inculpatorias, vídeos que sus padres y correligionarios consideran fabricados y escenificados por el KGB para incriminarle a él y a la oposición en el exilio.

En un vídeo anterior el periodista, que fue detenido junto a su pareja, la ciudadana rusa Sofía Sapega, Protasevich estaba 'maquillado en el lado izquierdo (del rostro) y con la nariz probablemente rota', sostuvo su padre entonces.

Ante las denuncias de tortura de la oposición y la familia del periodista, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se ha puesto en alerta al temer por la seguridad del reportero.

También su novia protagonizó recientemente una 'confesión' grabada, en la que afirma ser la editora del canal de Telegram 'El Libro Negro de Bielorrusia', que publica 'información personal sobre agentes del orden', es decir del Ministerio del Interior y del KGB.

MEDIOS INDEPENDIENTES IGNORAN LA ENTREVISTA

Según el observador político Aliaksandr Klaskouski, la entrevista a Protasevich fue ampliamente difundida solo en los medios estatales, que era con lo que contaban las autoridades.

'Las autoridades obviamente esperaban desacreditar a la oposición bielorrusa y mostrarla de la forma menos atractiva', dijo a Efe.

La reacción a las entrevistas en los medios independientes bielorrusos fue moderada. Algunas publicaciones no mencionaron en absoluto el nuevo vídeo, mientras que muchos publicaron columnas sobre por qué no vale la pena hablar del video en detalle.

'Está claro que entre rejas podía decir todo lo que se le pedía', señaló Klaskouski. EFE