Oposición paraguaya repudia suspensión de diputada que habló de dinero sucio

Asunción, 8 oct (EFE).- El Partido Liberal, el mayor de la oposición paraguaya, repudió este jueves la suspensión por 60 días que la Cámara de Diputados impuso la víspera a la diputada de su formación Celeste Amarilla, por asegurar que al menos 60 o 70 de los congresistas ingresaron al Parlamento con dinero sucio.

La sanción, alentada por el gobernante Partido Colorado (conservador), que es mayoría en la Cámara Baja, de 80 miembros, 'atenta contra los principios fundamentales del parlamentarismo democrático que garantiza a los congresistas la inmunidad de palabra', señalaron los liberales en un comunicado a los medios.

Y además deploran 'el penoso papel que cumplen los parlamentarios liberales que se han prestado al propósito inconstitucional y autoritario de silenciar la autocrítica (...) en contraposición a la línea histórica y los principios' del partido.

Asimismo, el partido opositor alerta a 'a los sectores democráticos y a la ciudadanía sobre el comportamiento autoritario, de una manera sistemática, que está retrotrayendo a las instituciones hacía un pasado reciente de la dictadura colorada'.

Ello en referencia al régimen del general Alfredo Stroessner, que durante 35 años tuvo el soporte político del Partido Colorado hasta su derrocamiento por un golpe militar, en febrero de 1989.

Además, el comunicado incide en que la suspensión a Amarilla es 'fruto del pacto de impunidad' entre el actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su antecesor, Horacio Cartes, para que los bloques que ambos controlan en el Congreso actúen en sintonía, algo que el Partido Liberal tilda como un acuerdo 'entre la corrupción y la mafia'.

La suspensión a Amarilla se produjo después de que la congresista afirmara en un foro parlamentario contra la corrupción: 'De los 80 que somos me atrevo a decir que están acá con dinero sucio o dinero de origen espurio al menos 70, al menos 60 (...) y hoy están pagando cuentas con sus votos'.

Sus expresiones motivaron la reacción de varios legisladores oficialistas, siendo Basilio Núñez, líder de la bancada afín a Cartes, el encargado de la redacción de la resolución junto con otros colegas colorados.

El episodio ha devuelto a la palestra política la financiación de los partidos políticos, así como los supuestos lazos de algunos congresistas con el narcotráfico.

Al hilo del mismo, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, dijo este jueves que cuando él integraba la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, en la legislatura anterior, este órgano entregó a la Fiscalía 'una serie de elementos que hacían relación a nexos entre supuestos narcotraficantes y políticos'.

Giuzzio añadió a los periodistas que hasta ahora no tiene reporte 'de alguna decisión' de la Fiscalía a ese respecto.

'No sé si por falta de comunicación o no, pero lo claro y concreto (es que) no he recibido reportes sobre esos casos, que eran indicios que apuntaban a conversaciones que tuvieron entonces diputados con personas que eran referentes del narcotráfico en su zona', manifestó tras una reunión con Abdo Benítez.EFE