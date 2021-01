Opositor detenido se hirió en demanda de atención en Nicaragua, según familia

Managua, 13 ene (EFE).- Un opositor que se encuentra detenido en Nicaragua se hirió uno en uno de sus brazos luego de que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) se negaran a brindarle atención médica, denunció este miércoles su familia.

Bryan Alemán, uno de al menos 118 personas clasificadas como 'presos políticos' por los organismos humanitarios en Nicaragua, se hizo una 'herida profunda, desde el codo hasta la muñeca del antebrazo izquierdo, porque le niegan la atención médica y ya no soporta', dijo a Efe la hermana del convicto, Hanzi Alemán.

El opositor, quien ya había estado preso durante siete meses en 2019 tras participar en protestas antigubernamentales, fue recapturado en agosto pasado, y luego condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas, un delito que la Organización de Víctimas de Abril (OVA) niega, y que atribuye a 'falsas acusaciones' del Gobierno para encarcelar a los disidentes.

'Mi hermano está mal de salud. Es diabético e hipertenso. No lo sacan al sol. No le pasan completa la alimentación que le lleva mi mamá. Lo ponen con reos peligrosos para que lo golpeen. El año pasado sufrió dos preinfartos en la cárcel y no le dieron atención médica', relató Hanzi.

'El viernes y el lunes (pasados) tenía cita en el hospital para ver si la pelota en el abdomen (que tiene) es un tumor maligno, pero no lo llevaron, y ya ayer se hizo la herida', continuó Alemán.

Según la denunciante, en la visita que su madre hizo al convicto, esta fue 'obligada a firmar unos documentos, y que si Bryan volvía a cometer una locura así (herirse), lo van a mandar a máxima seguridad por su capricho'.

Efe ha intentado obtener una explicación oficial por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, pero esta no ha sido posible.

El 'preso político', padre de una niña de 1 año, pertenece a una familia de opositores que dicen sufrir 'asedio policial' desde las revueltas populares que estallaron contra el Gobierno por unas controvertidas reformas a la seguridad social en abril de 2018.

La hermana del opositor encarcelado dijo que, en su caso, la Policía ha llegado a buscarla a su casa, donde ya no reside por razones de seguridad.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.EFE