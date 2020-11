Opositor y músico ugandés Bobi Wine denuncia malos tratos a manos de policía

Kampala, 4 nov (EFE).- La Plataforma de Unidad Nacional (NUP), el partido político del músico y candidato presidencial ugandés Bobi Wine, acusó hoy a la policía de haber 'golpeado' y 'hostigado' a su líder y a varios simpatizantes poco después de que la Comisión Electoral aprobase su candidatura de cara a los comicios de 2021.

En la rueda de prensa celebrada hoy en la capital de Kampala, el secretario general de la NUP, David Lewis Rubongoya, denunció que Bobi Wine, uno de sus guardaespaldas y el portavoz de su organización política no se encontraban presentes debido a que estaban heridos.

Wine, un cantante popular que creció en una barriada de la capital, se ha convertido en el principal opositor del presidente ugandés Yoweri Kaguta Museveni, en el poder desde 1986 y quien buscará su sexta reelección en los próximos comicios del 14 de enero.

En nombre de Wine, Rubongoya pidió además que las elecciones sean 'libres y justas'.

El martes, poco después de que la Comisión Electoral aprobase la candidatura de Wine, agentes de policía emplearon gas lacrimógeno contra sus seguidores, mientras que a él le detuvieron durante horas e impidieron presentar su programa electoral.

Según el portavoz de la Policía, Fred Enanga, fueron arrestadas un total de 49 personas.

De vuelta en su domicilio, Wine se dirigió a los medios de comunicación con los ojos entornados y su traje rasgado, y aseguró que los policías le habían rociado la cara con aerosoles y quemado las manos con un objeto que no pudo reconocer.

'¡Los ataques policiales que hemos sufrido no son más que otra evidencia del miedo que nos tiene el régimen!', arengó el cantante ante sus seguidores.

'He comenzado esta lucha en nombre de los ugandeses oprimidos y puedo aseguraros que no me rendiré', añadió después de ser puesto en libertad.

Museveni es el presidente de Uganda desde enero de 1986, cuando tomó el poder tras liderar una guerra de guerrillas contra los gobiernos de Milton Obote y Tito Okello.

A día de hoy sigue siendo una figura popular en muchas regiones rurales, donde los ugandeses lo identifican como el único líder capaz de mantener la paz en un país con un pasado convulso. EFE